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高盛：夏季油價衝140美元

編譯劉忠勇、簡國帆／綜合外電
高盛預估布蘭特油價夏季可望漲上每桶140美元。圖為一名加油站員工。(美聯社)
高盛預估布蘭特油價夏季可望漲上每桶140美元。圖為一名加油站員工。(美聯社)

由於俄烏戰爭持續擾亂能源和糧食的供應，中國鬆綁遏制防疫封鎖政策有望拉抬需求，激勵彭博大宗商品現貨指數6日飆升至紀錄新高。

商品價格7日盤中雖因成長憂慮而回落，但分析師預期，多數商品行情短期都將居高不下，高盛更預估布蘭特油價夏季可望漲上每桶140美元。

受天然氣和小麥期貨走高推動，追蹤23種原物料價格的彭博大宗商品現貨指數，6日收盤上漲1.9%至歷來最高水準。該指數今年來已上漲36%，全年可望創下十多年來的最大單年漲幅。在供應緊張之際，石油，天然氣和運輸燃料價格都走揚，彭博能源現貨指數今年來暴漲逾92%，農產品指數同期上漲24％。

多數商品行情7日盤中挫跌，國際油價小跌0.3%，倫敦銅期貨跌0.9%，鋁價也跌0.9%，主因是澳洲央行意外鷹派、目標百貨的最新獲利預警，使市場更加擔心各國央行加速升息可能重創經濟，資金轉入美元資產，帶動美元指數攀揚，也對商品行情造成壓力。

不過，穆迪公司在最新發布的金屬與礦業展望報告指出，多數商品金屬行情短期將居高不下，特別是銅、鋅、鋁、鎳等基本金屬，因為供應仍面臨俄國相關風險，庫存又依舊低迷。穆迪預期，鋼價雖將從去年的高峰回落，但仍將處於高點，鐵礦砂需求則取決於中國大陸今年底前的鋼鐵產量。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

指數 油價 央行

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