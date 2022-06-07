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無視零售業獲利走跌 股指連日走升

記者張大仁／綜合報導
即使目標百貨(Target)就本季獲利發出警訊，對整體零售股帶來壓力，但美股7日仍連續兩日上漲。 Getty Images
即使目標百貨(Target)就本季獲利發出警訊，對整體零售股帶來壓力，但美股7日仍連續兩日上漲。 Getty Images

即使目標百貨(Target)就本季獲利發出警告，對整體零售業帶來壓力，美股7日連兩日上漲。

道瓊工業平均指數上漲264.36點或0.8%至3萬3180.14點。史坦普500指數上漲39.25點或0.95%至4160.68點。那斯達克綜合指數上漲113.86點或0.94%至1萬2175.23點。指數開盤走低，但隨著交易持續收復跌幅並轉為走升。

雖然零售股疲軟，但其他類股上漲。

在宣布計畫減少過剩庫存後，目標百貨下跌2.31%，隨著交易進行，該股跌幅較開盤縮小。該公司表示，將對產品實施額外的降價促銷，並取消部分訂單。目標百貨還調降了本季營業獲利率財測。沃爾瑪跟進走跌，下跌1.2%。亞馬遜下跌1.43%。

最近幾周主要零售商的業績和前景喜憂參半，加劇了股市波動，因為投資人試圖確定這些公告是否預示著潛在衰退的開始，或者消費者支出的迅速變化，這讓一些公司面對庫存問題措手不及。

西北互惠財富管理公司的舒特(Brent Schutte)指出，「我所知是轉移支出，而不是停止支出。因此，如果觀察過去幾年，就會發現商品支出超過服務支出。隨著進一步擺脫疫情的影響，這種情況正在逐漸緩解。」

能源是表現最好的類股之一，因為石油期貨徘徊在每桶120元附近。在被Evercore ISI升評後，埃克森美孚上漲4.57%，自2014年以來首次超過每股100元。Phillips 66和雪佛龍分別上漲3.71%和1.91%。

蘋果上漲1.76%，有助於提振科技股。在交易消息方面，在表示正與Franchise Group就潛在收購進行獨家談判後，Kohl's上漲8.21%。

其他個股方面，食品公司J.M. Smucker在財報優於預期後上漲5.71%。

債券市場的發展也可能有助股市，因為指標10年期美國國債殖利率回落至3%以下。

股市現在已遠離5月中旬以來的低點，但投資人仍在觀望近期股市反彈是熊市反彈，還是市場已從今年的拋售中觸底。

花旗策略師孟塔古(Chris Montagu)在給客戶的報告中表示，「自4月初以來連續6周，投資人繼續增加新的空頭部位，因此擴大了對市場的看跌偏見。雖然這種看跌動能在5月底的確消退，但過去一周沒有顯示任何看漲動能的跡象，以支持反彈從這裡開始持續下去。」

對宏觀經濟的擔憂也可能限制股市近期的漲幅。亞特蘭大Fed的GDPNow追踪器顯示，第2季的GDP成長率僅為0.9%，低於上周的1.3%。世界銀行將全球成長預測調降至2.9%。

然而，美國消費者似乎仍然是投資人的亮點，即使零售商的結果喜憂參半。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)表示，「我們仍在尋找今年的可觀成長，這是主要的收穫。消費者仍處於良好狀態。」

將於10日公布的5月消費者物價指數(CPI)是投資人本周最關注的主要經濟指標。如果數據如預期的那樣低於4月數據，某些人可能會將其解讀為通膨已見頂的跡象。

投資 指數 目標百貨

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