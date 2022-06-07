世銀再度下修今年全球經濟展望 示警停滯性通膨風險高

世銀總裁馬爾帕斯。(歐新社)

世界銀行7日將2022年全球經濟增長預估下調至2.9%，並警告稱俄羅斯入侵烏克蘭 ，加劇了新冠疫情 造成的破壞，許多國家甚至可能面臨經濟衰退的困境。

路透報導，世銀在最新的「全球經濟展望」報告中表示，俄羅斯入侵烏克蘭加劇了全球經濟放緩，目前全球經濟可能正進入「成長疲軟、通膨上揚」的漫長時期。

世銀總裁馬爾帕斯表示，全球經濟增長正受到戰爭、中國防疫封控、供應鏈中斷和停滯性通膨風險的衝擊。他在報告的前言中寫道，1970年代也曾出現過類似的情況，「如今陷入停滯性通膨的危險相當大...由於世界大部分地區投資疲軟，經濟成長低迷可能會持續到2030年左右。由於許多國家的通膨目前處於數十年來高點，供應預計將緩慢增加，通膨有可能在更長時間內保持在較高水準。」

馬爾帕斯表示，2021至2024年期間，全球經濟增速預計將放緩2.7個百分點，是1976年至1979年期間減速幅度的兩倍多。

世界銀行警告，1970年代末，為控制通膨所需的升息幅度太大，以至於引發了1982年全球衰退，以及新興市場 和開發中經濟體的一系列金融危機。

現在的情況與當時有相似之處，但也有重大差異。

馬爾帕斯說，為降低風險，決策者應致力協調對烏克蘭的援助，因應石油和食品價格的飆升，加強減債力道以及遏制新冠疫情的努力，並加速向低碳經濟轉型。

世界銀行預計，2022年全球經濟增長率將從2021年的5.7%下滑至2.9%，2023和2024年的增長率也將維持在類似的水準，而明年全球通膨應該會放緩，只是許多經濟體的通膨可能仍高於目標。已開發經濟體成長率繼2021年達5.1%後，預計今年增速將急降至2.6%，2023年會再進一步放緩至2.2%；新興市場和開發中經濟體今年經濟增長率預估只有3.4%，低於去年的6.6%，且遠低於2011-2019年4.8%的年均增長率。