全新MacBook Air登場 蘋果最新發表會五大重點一次看

蘋果執行長庫克站在新的MacBook Air產品展示前。(美聯社)

蘋果 公司6日在全球開發者大會（WWDC）的Keynote發表會宣布多項軟體功能更新，包括展示最新的作業系統iOS 16，螢幕「鎖定畫面」出現歷來最大幅度更新； 行動支付App le Pay推出「先買後付費」服務，在金融領域又邁進一步；硬體方面則推出有四種顏色可選擇的全新設計筆電MacBook Air，以及升級版13吋MacBook Pro，都搭載最新的客製化M2晶片 。

以下是蘋果最新WWDC發表會的五大看點：

1.兩款新筆電：搭載Ｍ2晶片的全新13.6吋MacBook Air，與升級版的13吋MacBook Pro

蘋果推出首款搭載M2晶片的Mac筆電MacBook Air，摒棄傳統的薄楔形設計，改為更平整的外觀，厚度仍是11.3公釐，重量2.7磅。蘋果說，整體體積比前一代減少20%，電池續航時間為18小時，可由蘋果的MagSafe充電。

新的MacBook Air搭載13.6吋螢幕，較前代的13.3吋大，而且為Liquid Retina顯示器，和2021年Pad Pro與MacBook Pro機款相同，且有更亮的500尼特亮度。顏色方面，則有深空灰、星光灰、午夜灰和銀色四種顏色可選擇，在美售價起價為1199美元。

蘋果同時推出升級版的13吋MacBook Pro，外觀顯然沒有太大變化，重點是搭載M2晶片，處理速度更快。電池續航時間長達20小時，在美售價起價為1299美元。

蘋果未公布兩款筆電確切上市日期，但將在7月上市。蘋果的Mac產品先前生產受到中國大陸封控措施影響。

2. 發表Ｍ2晶片

蘋果最新客製化晶片為M2晶片，是前一代M1晶片的升級，帶來8核心中央處理器（CPU）、10核心繪圖處理器（GPU）和24GB記憶體，較M1的16GB升級。蘋果表示，新的M2晶片將可帶來比M1高18%的CPU效能，以及高35%的GPU效能。此外，M2還有升級版的影片處理引擎，能更順暢地播放4K和8K影片。

這是自蘋果在2020年11月首度發布自研晶片M1以來，首度晶片升級。蘋果表示，M2在處理一些專業應用程式時，速度會加快40%，整體為加快18%。蘋果說，這款晶片將比M1多出25%的電晶體和50%的頻寬。M2聚焦節能表現，在有限電力的情況下盡可能最大提高速度。

3. 最新作業系統iOS 16 升級螢幕的鎖定畫面

蘋果高級副總裁Craig Federighi展示了iOS 16系統，將配備新的分享、智慧和通訊功能。

新的螢幕鎖定，首度可讓使用者自訂顯示資訊小工具，包括行事曆事件、天氣、時間、時區和「活動記錄」的圓圈進度，也可改變時間的字體和顏色。用戶也可使用不同濾鏡來進行不同樣式的編輯。還有個名為「Live Activities」（即時動態）的功能，可讓使用者更便於透過鎖定畫面即時追蹤進行中計畫與事件，像是NBA球賽、Uber搭乘或餐點外送進度等。

新的螢幕鎖定功能還可全天候隨機播放照片，或選擇動畫背景。用戶可設置多種不同類型的鎖定螢幕，包括分別以天氣、表情符號、LGBT壁紙等為主的鎖定螢幕。

4.最新智慧手表軟體watchOS 9 睡眠追蹤功能升級

蘋果發表watchOS 9，是Apple Watch的最新軟體，其中包括備受使用者期待的新睡眠追蹤功能，能夠查看使用者處在每個睡眠階段的時間長短。使用者可透過睡眠App和iPhone查看更多細節。

該軟體也調整體能訓練App，能夠追蹤實際跑步狀況的測量功能，例如步幅、觸地時間和垂直擺動等跑步數據，並納入心率App功能，可追蹤心臟顫動紀錄。另外，使用者也能利用健康App追蹤用藥紀錄，管理服藥、維他命和營養品紀錄等。使用者能設定服藥時程與提醒。

5.推出「先買後付費」服務 在金融領域又邁進一步

這項名為「先買後付費」（Apple Pay Later）的新支付功能，是升級蘋果的錢包應用，可讓使用者把任何在Apple Pay進行的購買，拆成四筆款項在未來六周內支付，無須額外支付利息或手續費。

當使用者進行Apple Pay購買後，將獲得選項可分期付款，購買頁面會列出單筆付費金額、何時到期等細節資訊。付款計畫會透過蘋果錢包Apple Wallet管理。

彭博資訊此前報導指出，這種先買後付服務，是蘋果在金融領域擴張的組成部分。蘋果6日宣布推出這項服務後，對同樣提供先買後付服務的Affirm Holdings公司股價造成衝擊，後者股價重挫逾5%。