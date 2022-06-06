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日圓兌美元一度貶至132觸及20年低點 美日殖利率差拉大

編譯劉忠勇／綜合報導
日圓兌美元貶至20年來最低。(路透)
日圓兌美元貶至20年來最低。(路透)

日圓兌美元貶至20年來最低，隨著聯準會（Fed）即將升息，日本與美國公債殖利率也拉大，拖累日圓。

日圓兌美元周一一度貶值0.9%，至1美元兌132.01，為2002年4月以來的最低價位，反映美國公債殖利率走高。東京時間上午近8點報131.97。

美債10年公債殖利率周一則升到3.07%，遠高於日本的0.24%。日本央行堅守10年公債殖利率0.25%的上限，

日圓兌歐元也跌至七年低點，且技術線圖預告跌勢尚未結束。歐洲央行本周將為7月升息奠基，而日本央行則維持超級寬鬆貨幣政策的承諾。日圓兌歐元跌至141.13日圓，是2015年1月份以來最低價位。

Market Risk Advisory駐東京的Koji Fukaya在一份報告中寫道，「如果主要是受到持續強勁的經濟表現支撐的話，美債殖利率的攀升將支撐美元/日圓。」

日本央行總裁黑田東彥在周一的講話中確認，仍不打算緊縮政策，他指出經濟仍然需要更多時間來恢復，且日本缺乏足夠的薪資成長。

富國策略師Brendan McKenna表示，因此，美元和日圓之間的分化短期內不太可能扭轉。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一漲0.3%至102.437。英鎊兌美元升值0.3％至1.2528美元。英國首相強生在不信任投票中倖存。

日圓兌美元走勢。(取材自彭博)
日圓兌美元走勢。(取材自彭博)

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