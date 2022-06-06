殖利率升逾3% 股指仍舊走升

美股6日小幅走高，因為華爾街試圖從下跌的前周反彈，並駕馭美國國債殖利率的飆升。美聯社

美股6日小幅走高，因為華爾街試圖從下跌的前周反彈，並駕馭美國國債殖利率 的飆升。

以科技股為主的那斯達克綜合指數 上漲48.64點或0.4%至1萬2061.37點。史坦普500指數上漲12.89點或0.31%至4121.43點。道瓊工業平均指數上漲16.08點或0.05%至3萬2915.78點。道指早盤一度上漲300多點，但隨著交易時間過去，回吐部分漲幅，10年期美國國債殖利率升至3%以上。

在北京取消一些與新冠病毒相關的限制措施後，投資 人情緒得到提振。與此同時，《華爾街日報》報導，中國監管機構正在結束對網約車巨頭滴滴的調查，這可能代表對其科技業的打擊可能即將結束。

在海外，中國股市上漲超過1%，香港股市上漲超過2%。滴滴在美國上市的股票漲幅2.66%，京東和拼多多的漲幅分別達6.53%和5.6%。

中國的發展也鼓勵投資人關注美國和歐洲經濟的前景。

Sevens Report創始人伊薩耶(Tom Essaye)在報告中說，「自史指接近3800點的低點以來，已經取得真正的進展：中國正在重新開放，希望經濟將在一個月內接近滿負荷運轉。這將為全球經濟帶來巨大的推動力，或許最重要的是，緩解供應鏈壓力。」

中國的消息似乎提振了賭場股，永利度假村上漲2.47%。在拜登政府暫停對4個國家的太陽能電池板產品徵收關稅後，太陽能股走高，Enphase Energy上漲5.41%。

其他個股方面，亞馬遜在1分20的股票分拆後上漲199。安進和Salesforce分別下跌1.21%和1.1%，拖累道指。

投資人一直擔心央行可能會過快和過度升息，從而導致經濟衰退。制定政策的聯準會(Fed)成員最近的聲明顯示，6月和7月的會議可能會升息50個基點或半個百分點。

由於投資人拋售債券，10年期美國國債收益率觸及近一個月來的最高水平。雖然這似乎會讓股市從高位回落，但並沒有像今年稍早時那樣導致股市大幅下跌。

MissionSquare Retirement投資長維克(Wayne Wicker)說，「我認為這次衝擊已經對10年殖利率突破3%的水平提出警告。 之前曾達到這個水平，後來又回跌了。」「雖然利率上升肯定是股市人士不喜歡的事情，但短期內將看到更高的利率已成定局。問題是債券市場是否已經消化了很多。」

投資人本周將關注定於10日上午發布的5月消費者物價指數(CPI)讀數。這項關鍵通膨指標預計將比4月數字再低一些，這可能被一些人解釋為通膨確認已經見頂。

美國勞工部3日表示，美國經濟在5月新增了39萬個工作崗位，雖然擔心經濟放緩和通膨步伐加快，但仍優於預期。有些投資人認為，強勁的招聘數據可能為Fed保持激進態度掃清了道路。

LPL Financial首席股票策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「目前市場認為Fed正試圖在一條痛苦而崎嶇的道路上航行，但又試圖找到一個軟著陸。」「而市場發現自己卡在希望相信反彈但不相信Fed可以實現軟著陸之間。」

投資人上周經歷又一個令人失望的一周，主要股指小幅下跌。今年來股市經歷動盪的一年，主要股指較歷史高位一跌兩位數。史指較1月創下的歷史高點下跌約14%；並在上月一度跌入熊市區域。