我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

便宜票難再出現？暑期機票飆漲至去年1.5倍

現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

「妖鎳」事件餘波 港交所：LME遭索賠4.56億美元

記者陳政錄／綜合報導
港交所2012年收購LME。（新華社）
港交所2012年收購LME。（新華社）

3月「妖鎳」暴漲事件風波後，因一度暫停鎳合約交易，香港交易所6日公告稱，公司旗下倫敦金屬交易所（LME）及倫敦金屬交易所清算所（LME Clear）成為被告，被索賠4.56億美元。

港交所公告指稱，LME和LME Clear 在原告人Elliott Associates, L.P. 及 Elliott International, L.P.提出的一項司法復核申索中被指名為被告人，該申索於6月1日提交予英國高等法院，並於6月2日送達。

Elliott是美國一家知名對沖基金公司，成立於1977年，截至2021年12月31日，Elliott 管理著約515億美元的資產。

原告Elliott指控，LME和LME Clear於2022年3月8日英國時間0點或之後，執行的鎳合約交易決定，構成侵害其權利。

據港交所說明，3月7日鎳市場價格出現顯著上升，但LME認為交易是有序進行，隨後3月8日凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升。因此，與LME Clear商討後，LME決定於當日英國時間8點15分起暫停所有鎳合約的交易，並將所有於當地時間3月8日0點或之後執行的交易取消。

公告強調，此暫停交易的決定是因為鎳市場已出現失序的情況。 LME追溯性地取消交易，是為了讓市場回到LME可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。

對於原告指控，港交所公告稱，LME管理層認為該申索毫無法律依據，LME將積極抗辯。

據澎湃新聞報導，今年3月7日到3月8日，LME鎳交易上演了一場史詩級的逼空風波，使得鎳價一度漲至每公噸10萬美元的歷史新高。

隨後，LME於3月8日宣布暫停鎳交易，並取消了3月8日0點後的所有交易。經歷約一周的暫停之後，LME鎳交易重啟並歷史性地設置了漲跌停板制度，但也引發了市場對LME的信任危機。

倫敦金屬交易所LME是全球最大的基本金屬及其他金屬的期貨、期權市場，位於英國倫敦，2012年6月15日，香港交易所以13.88億英鎊成功將其收購。

英國 香港

上一則

才說裁員 馬斯克說詞反轉

延伸閱讀

英女王盛大慶祝白金禧 年輕人卻避開 又與哈梅有關

英女王盛大慶祝白金禧 年輕人卻避開 又與哈梅有關
英提供烏克蘭M270多管火箭系統 普亭：將轟炸新目標

英提供烏克蘭M270多管火箭系統 普亭：將轟炸新目標
英女王白金禧眾星雲集 民眾卻只關心哈利、威廉和好沒

英女王白金禧眾星雲集 民眾卻只關心哈利、威廉和好沒
在英國當街家暴 中國司諾克明星梁文博遭禁賽

在英國當街家暴 中國司諾克明星梁文博遭禁賽

熱門新聞

美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

2022-05-31 03:29

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

2022-05-30 15:03
在特斯拉執行長馬斯克預告將裁員一成之前，部分員工已萌生去意。 路透

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

2022-06-04 08:59
重返辦公室的上班族遭遇日常費用大增的頭疼問題。路透

重返辦公室的上班族 遭遇頭疼問題

2022-05-30 07:29
近一周來，從華爾街大咖到科技業巨擘，對美國經濟衰退將至示警的人愈來愈多。路透

戴蒙、芬克、馬斯克齊唱衰 美國經濟展望有多糟？

2022-06-03 12:26
美股三大指數都在因假期而縮短的本周收跌。Getty Images

反彈後必走低 股指本周盡墨

2022-06-03 16:32

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公