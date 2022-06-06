「妖鎳」事件餘波 港交所：LME遭索賠4.56億美元

港交所2012年收購LME。（新華社）

3月「妖鎳」暴漲事件風波後，因一度暫停鎳合約交易，香港 交易所6日公告稱，公司旗下倫敦金屬交易所（LME）及倫敦金屬交易所清算所（LME Clear）成為被告，被索賠4.56億美元。

港交所公告指稱，LME和LME Clear 在原告人Elliott Associates, L.P. 及 Elliott International, L.P.提出的一項司法復核申索中被指名為被告人，該申索於6月1日提交予英國 高等法院，並於6月2日送達。

Elliott是美國一家知名對沖基金公司，成立於1977年，截至2021年12月31日，Elliott 管理著約515億美元的資產。

原告Elliott指控，LME和LME Clear於2022年3月8日英國時間0點或之後，執行的鎳合約交易決定，構成侵害其權利。

據港交所說明，3月7日鎳市場價格出現顯著上升，但LME認為交易是有序進行，隨後3月8日凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升。因此，與LME Clear商討後，LME決定於當日英國時間8點15分起暫停所有鎳合約的交易，並將所有於當地時間3月8日0點或之後執行的交易取消。

公告強調，此暫停交易的決定是因為鎳市場已出現失序的情況。 LME追溯性地取消交易，是為了讓市場回到LME可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。

對於原告指控，港交所公告稱，LME管理層認為該申索毫無法律依據，LME將積極抗辯。

據澎湃新聞報導，今年3月7日到3月8日，LME鎳交易上演了一場史詩級的逼空風波，使得鎳價一度漲至每公噸10萬美元的歷史新高。

隨後，LME於3月8日宣布暫停鎳交易，並取消了3月8日0點後的所有交易。經歷約一周的暫停之後，LME鎳交易重啟並歷史性地設置了漲跌停板制度，但也引發了市場對LME的信任危機。

倫敦金屬交易所LME是全球最大的基本金屬及其他金屬的期貨、期權市場，位於英國倫敦，2012年6月15日，香港交易所以13.88億英鎊成功將其收購。