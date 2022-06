馬斯克對經濟「感覺超差」 拜登回敬：祝月球之旅好運

特斯拉電動車執行長馬斯克據報2日發電郵給公司主管,稱自己對經濟「感覺超差」。美國總統拜登隔天先舉實例駁斥他看壞經濟前景,還隔空祝對方「月球之旅好運」。路透 、Getty Images

世界首富、特斯拉電動車 執行長馬斯克 據報2日發電郵給公司主管,稱自己對經濟「感覺超差」(Super bad feeling),要求暫停全球所有招聘與需要裁員約10%。美國總統拜登 隔天被問及此事時,先舉實例駁斥馬斯克看壞經濟前景,隨後祝他「月球之旅好運」。

國會山莊報報導,拜登就美國的5月就業報告發表講話後,有記者要求他回應馬斯克的評論。拜登隨即指出,福特汽車「正在壓倒性增加投資」,建造新電動車和新創6000個工會就業崗位,前克萊斯勒公司(Chrysler)的斯泰蘭蒂斯(Stellantis)也正在電動車採取進行類似的投資,而英特爾則為製造電腦晶片新增2萬分工作。

拜登接著說,「所以,你們懂得,祝他的月球之旅好運(Lots of luck on his trip to the moon.)」。

馬斯克隨後就上推特回敬,貼出航太總署(NASA)挑選SpaceX將美國人帶到月球的新聞稿連結,並且寫道,「謝謝總統先生!」

https://twitter.com/elonmusk/status/1532743768503459843