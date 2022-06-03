反彈後必走低 股指本周盡墨

美股三大指數都在因假期而縮短的本周收跌。Getty Images

投資 人受到強於預期的就業報告及其對未來貨幣政策的影響，美股收低。

道瓊工業平均指數 下跌348.58點或1.05%至3萬2899.7點。史坦普500指數下跌68.28點或1.63%至4108.54點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌304.16點或2.47%至1萬2012.73點。

所有三大指數都在因假期而縮短的本周收跌。史指本周下跌1.2%，而道指和那指下跌近1%。

投資人分析了最新的非農就業報告，該報告顯示美國5月招聘人數仍然處於高點。勞工統計局報告，上月非農就業崗位增加39萬個，高於《道瓊》經濟學者普遍預的增加32.8萬個工作崗位。

勞工統計局數據指出，5月平均時薪成長0.3%，略低於市場普遍預期的0.4%，與4月增速一致。

Nationwide投資研究主管哈克特(Mark Hackett)表示，「好消息就是壞消息。這提醒了我們，聯準會(Fed)仍是搖擺不定的因素，至少在投資者情緒方面。」

賣出股票的交易員也可能是對利率走高做出反應，擔心Fed收緊貨幣政策是最重要的。報告發布後，指標10年期國債殖利率 攀升至2.9%以上。

Sevens Report創辦人伊薩耶(Tom Essaye)說，「如此強勁的數據可能會扭轉Fed在6月和7月升息後暫停的希望，因為這代表勞動市場仍然非常緊張。」

克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)3日晚間表示，她支持未來大幅升息，因為她沒有看到足夠的證據顯示通膨已經見頂。

她說，「在我看到真正令人信服的證據顯示我們的行動開始發揮作用，更能降低需求與總供應平衡之前，我不想宣布對通膨作戰成功。」

投資人擔心更高的利率可能會過度拖累經濟並使其陷入衰退。較高的殖利率也會降低未來收益的價值，這會使股票看起來不那麼有吸引力，尤其是成長股和科技股。

由於利率上升，科技股回落。美光科技下跌7.2%，輝達下跌4.45%。大型科技股谷歌母公司Alphabet和Meta Platforms分別下跌2.62%和4.06%。

在摩根史坦利發表保守的研究報告後，蘋果回落3.86%。大摩表示，App Store成長放緩可能會在短期內損害該公司。

《路透》引用一封內部電子郵件報導，特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)希望該汽車製造商裁員10%，特斯拉下跌9.22%。《路透》報導，馬斯克還在電郵中表示，他對經濟有一種「超級糟糕」的感覺。

本周其他領頭羊公司也發出類似警告。摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)1日表示，在烏克蘭戰爭和Fed收緊政策的背景下，他預計未來將出現一場經濟「颶風」。微軟2日以不利的匯率為由，調降了第4財季的獲利和營收財測。

雖然2日股市表現強勁，並且前周走高，但本周仍然收跌。

哈克特說，「我們已經從去年的『逢低買入』世界明顯轉變為『反彈賣出』。上周是一次反彈，本周有點回調。昨天是反彈，今天是回調。」

他指出，「很難連續幾周或連續幾天保持強勢，因為人們非常擔心其他人會利用任何利多作為賣出的機會。」