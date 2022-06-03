外資開始重返中國股市

全球投資 人正在重返中國股市，過去一周來外資透過「滬港通」淨買入陸股人民幣280億元（約合42億美元），目前陸股CSI 300滬深綜合指數 已比4月時的低點反彈9%。

CSI 300指數今年初到4月時的低點共下跌17%，跌幅超過其他國際重要股市，外資也大舉撤出陸股。但現在一些國際資金經理人押注，陸股最糟的情況已經過去。

東方匯理資產管理公司投資長莫提爾表示，「現在是重回市場的大好時機，無論從相對或絕對標準來看皆然。目前陸股與陸債價格偏弱，正是大好時機」。

莫提爾提到多項利多因素，包括法規整治措施已經降溫，且各界猜測中國可能受到歐、美制裁的想法也不太可能成真；另外中國房地產業雖遭到重創，但不會對中國整體經濟構成危機。

隆奧銀行私人銀行部門投資長蒙尼爾也表示，「我們已經增加陸股部位。之前陸股表現極差，而現在這些利空原因正在逆轉」。他現在已經從今年來表現強勁的新興股市撤出，並重新布局中國、巴西等「走勢良好」的股市。

中國當局預料近期將放鬆防疫封禁措施，也使外資更加預期陸股將會反彈。一些經理人甚至預期中國解封後，還可能對全球股市有利。

但一些經理人仍建議投資人應謹慎，因為「外部環境疲軟得多」，而且房市壓力仍重。

中國債市的情況則不如股市，預料難以吸外資大量回流。目前中國10年期公債殖利率 約2.8%，與美國公債大致相當，且美國貨幣政策將持續緊縮，而中國則逐步放鬆信用，使人民幣公債的吸引力下降。