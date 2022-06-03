我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約猴痘確診數激增至5例 世衛：恐來不及控制

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

賣不動了？今年首季iPad在中國銷量暴跌近3成

記者林汪靜／即時報導
Canalys最新報告顯示，今年第一季中國iPad出貨量約120萬台，年降29%。歐新社
Canalys最新報告顯示，今年第一季中國iPad出貨量約120萬台，年降29%。歐新社

蘋果手機及平板在全球占有霸主地位，但iPad如今在中國的銷量卻出現暴跌。根據市場調研機構Canalys發布的最新報告，今年第1季iPad在中國市場的出貨量雖仍高於其他品牌的同類產品穩居冠軍寶座，但出貨量降至120萬台，年減29%，下降幅度遠超過其他品牌。

據界面新聞報導，Canalys報告顯示，第1季，中國PC（桌上型電腦、筆記型電腦）出貨量為1,170萬台，年降1%，結束了連續七個季度的增長。與此同時，中國平板電腦出貨量年降13%。

報告指出，出貨量位居第二的是華為平板，銷量年降11%，但市場占比反而增長一個百分點。榮耀排在第四名，銷量和去年同期差不多。聯想的平板業務受影響較大，較去年第1季下降17%，降幅僅此於iPad。

為何蘋果銷量在中國暴跌？中國自媒體分析，主要是受疫情帶動，使用平板學習、辦公和娛樂需求強勁。加上中國「雙減」政策給家長帶來教育焦慮。而且平板不像手機，家裡一般有一台就夠了。去年買了的人，今年消費需求自然減少。

而去年第4季，為保住iPhone的供應，特別是iPhone 13系列，蘋果不得不狂砍iPad產能，iPad產量相比原計畫減少50%左右，也是原因之一。

此外，各大手機廠商也都紛紛推出自己的平板電腦來搶奪iPad的市場，近年，包括小米、華為、vivo和OPPO等中國國產手機企業，都在大規模推廣自己的平板電腦產品，而酷比魔方等中國低端平板電腦也在不斷推廣自身產品。隨著市場競爭日趨激烈，加上安卓系統本身的優勢也逐漸顯現，市場上對於iPad的需要可能還會進一步降低。

手機 蘋果 華為

上一則

戴蒙、芬克、馬斯克齊唱衰 美國經濟展望有多糟？

下一則

挑戰亞馬遜 沃爾瑪門市轉型 變身可購物履行中心

延伸閱讀

蘋果iPad部分產能 移轉越南

蘋果iPad部分產能 移轉越南
蘋果分散風險 傳首度將部分iPad產能 由中國移往越南

蘋果分散風險 傳首度將部分iPad產能 由中國移往越南
你是遊戲玩家嗎？第5代iPad Air 3族群最好用

你是遊戲玩家嗎？第5代iPad Air 3族群最好用
蘋果新iPhone傳續用5奈米晶片 M2將用3奈米製程

蘋果新iPhone傳續用5奈米晶片 M2將用3奈米製程

熱門新聞

美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

2022-05-31 03:29

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

2022-05-30 15:03
摩根大通看好美股反彈。 路透

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

2022-05-28 11:18
馬斯克在回答網友提問時表示，他認為經濟有下滑的可能性「其實是件好事」。

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

2022-05-27 08:39
美股大漲的背後，仍然不脫Fed動向。美聯社

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

2022-05-28 08:59
重返辦公室的上班族遭遇日常費用大增的頭疼問題。路透

重返辦公室的上班族 遭遇頭疼問題

2022-05-30 07:29

超人氣

更多 >
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
拜登才剛演說 愛阿華州教堂停車場又傳3死槍擊

拜登才剛演說 愛阿華州教堂停車場又傳3死槍擊
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」