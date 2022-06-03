戴蒙、芬克、馬斯克齊唱衰 美國經濟展望有多糟？

近一周來，從華爾街大咖到科技業巨擘，對美國經濟衰退將至示警的人愈來愈多。路透

近一周來，對美國經濟寒冬將至的示警聲不絕於耳。特斯拉執行長馬斯克據說想裁員10%，因為他對美國經濟有「很不祥的預感」。

華爾街 許多大人物也呼應這位世界首富的看法。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）就警告，一波「經濟颶風」即將來襲，貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）則對彭博資訊表示，他認為通膨將連年居高不下，期間「一陣陣恐懼」浪潮將加劇市場波動。就連長久來成長穩健的軟體巨人微軟2日也發布財報預警。

財經網站MarketWatch報導，一位專業預測師認為，美國經濟展望可能比這些大咖此刻擔心的還要糟。 SitkaPacific Capital Management投資 顧問謝洛克（Mike "Mish" Shedlock）預測，快則本季慢則下季，一波「深深的衰退」就會侵襲美國，屆時華爾街對美國國內生產毛額（GDP）成長率的估計值將大幅下修，但「仍然高估」。

謝洛克在Mish Talk部落格撰文指出，亞特蘭大聯邦準備銀行的GDPNow Forecast模型顯示，目前對美國第2季GDP年化成長率的估計值為1.3%，低於5月27日的1.9%。他提醒關注實質最終銷售數據，那才是「真正的經濟谷底」。目前實質最終銷售預估增幅守在2.9%附近，仍「相當可觀」。

謝洛克說：「實質最終銷售在第1季呈現負成長，我認為第2季也會是如此，因為我不相信零售銷售撐得住。」他指出，美國5月汽車銷售明顯下滑，即可見端倪。

股市投資人該緊張嗎？

不過，Putnam Investment投資長柏金斯（Shep Perkins）的看法較審慎樂觀。他在最近致客戶報告中寫道，他不認為1970年代的停滯性通膨歷史會重演，當年美股低迷了十年。

柏金斯說，高通膨或許會持續一段時日，但美國股市的結構已經迥異於昔日，使現在的投資人立於相對優勢。

他表示，1970年代，美國股市以從事資本密集、景氣循環敏感產業的公司為主，例如能源、原物料和工業公司，占股價指數 很大的比重。今天，標普500指數更多的成分股屬於優質、高成長型公司，而這類公司通常在經濟動盪時期更能展現韌性。

柏金斯認為，如今對企業而言，最大的風險不是通膨，而是「遭科技潮流淘汰」。他指出，1970年代的公司，運勢比較容易受景氣榮枯影響，而且也運用更多財務槓桿，但「今天的標普500領導者—利潤更高、資本雄厚的科技、通訊、醫療照護等行業的公司—可比昔日的標普500領導者取得更高的本益比倍數。」

他說，回顧歷史，假如未來數年通膨率維持在7%或甚至更高，美股將遭遇挑戰；但更可能的發展是，通膨率將會隨需求趨緩而降溫。