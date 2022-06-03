道瓊指數早盤跌逾200點 美就業市場超乎預期強勁

美股三大指數3日早盤全面下跌，道瓊一度跌逾200點，因投資人正在消化優於預期的就業報告。路透

美股紐約三大指數 3日早盤全面下跌，投資人正在消化優於預期的就業 報告。道瓊工業指數一度下跌260點或0.8%，標普500指數跌1.1%，那斯達克綜合指數跌1.6%；費城半導體指數和台積電ADR跌幅同樣多達2%。

特斯拉早盤則下挫逾7%，路透引述一封特斯拉內部信件報導，執行長馬斯克表示對經濟「感覺超差」，欲裁減約10%員工。

此外，據傳歐盟各國及立法者將於7日就手機、平板電腦和耳機適用同一種充電埠達成共識，屆時他們將開會討論一項遭到蘋果嚴厲批評的提議，拖累蘋果3日早盤重摔逾2%。

美國勞工部公布5月就業報告，非農就業人數增加39萬人，比預估的增加31.8萬人更強，工資也溫和上升，平均時薪月增0.3％，與4月升幅相同，但略低於經濟學者預期的0.4%。

Sevens Report Research創辦人Tom Essaye說，這些強勁經濟數字，表明勞動市場仍非常緊俏，使一些投資人對美國聯準會（Fed）在6、7月之後可能放緩積極升息腳步的期望破滅。就業報告出爐後，美國10年期公債殖利率 升破2.97%。

市場擔憂經濟情勢的氛圍轉濃，投資人擔心高殖利率將拖慢經濟成長，甚至導致經濟衰退，而高利率將導致未來盈餘的價值折價，使股票吸引力下滑，特別是成長股及科技股。