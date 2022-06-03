美國5月就業走穩、工資溫和上升 Fed緊縮路線不變

美國勞工部 3日公布5月就業 報告，各項數據顯示勞動市場仍維持熱絡，非農業就業人數穩健增加，工資溫和上升，勞動參與率微升。由於就業基調仍強，不足以抑制工資及通膨上升壓力，且顯示企業界對需求與經濟展望仍有信心，聯準會（Fed）6、7月各升息2碼的計畫預料不受影響。

5月就業人數增加39萬人，比預估的增加31.8萬人更強；雖比4月修正後的增加人數43.6萬人稍減，但由於勞動市場已經達到「最大就業」水準，因此並不代表就業減弱；另外3月及4月就業人數總共下修2.2萬人。

民間部門就業增加33.3萬人，比4月時的40.5萬增加人數（修正後數字）略低，但高於預估的增加30.1萬人。其中製造業增加1.8萬人，比4月時的增加6.1萬人偏弱，就業增加主要來自於服務業。

工資升勢穩中透軟，平均時薪比4月上升0.3％，與4月時的升幅相同，但比經濟學者預期的0.4%升幅略低；比去年同期上升5.2%，符合預估，但比4月時的5.5%下降。平均每人每周工時為34.6小時，與4月持平，也符合預估。

失業率維持在3.6%，比預估的3.5%略高；勞動參與率回升0.1個百分點，為62.3%，符合預估。

經濟學者表示，就業報告顯示雇主已經補滿不少的職缺；同時由於勞動參與率回升，有助於約束工資升幅及緩解通膨壓力。另外由於目前總就業人數已經大致恢復到疫情 之前的水準，預料未來幾個月就業成長將會減緩，而失業率也將守穩在目前水準。