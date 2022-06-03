俄羅斯宣布限制惰性氣體出口 恐加劇全球晶片短缺

俄羅斯宣布將限制氖氣等惰性氣體出口，此舉恐加劇全球晶片短缺危機。（路透）

據上海報業集團旗下財經媒體《財聯社》報導，俄羅斯 工業和貿易部2日宣布，受制裁影響的俄羅斯，在2022年年底前將限制氖氣等惰性氣體出口，以加強其市場地位。報導稱，氖氣是製造晶片 的關鍵原材料之一。

分析人士指出，俄羅斯的出口限制可能會加劇全球晶片市場的供應緊張。深陷於俄烏衝突泥潭的烏克蘭曾是世界上最大的惰性氣體供應國之一，但烏克蘭位於馬里烏波爾與敖德薩的惰性氣體工廠，已於今年3月因戰火而停產。

俄羅斯政府的金融和經濟部門本周早些時候曾表示，「俄羅斯已決定提醒不友好國家注意他們的進口依賴。現在，俄羅斯工業和貿易部將決定誰將獲得氖、氪、氙等惰性氣體。」

俄羅斯政府稱，俄羅斯過去向日本和其他國家供應的惰性氣體，在12月31日前只有在獲得國家特別許可的情況下才能出口。

俄羅斯工業和貿易部副部長Vasily Shpak周四通過該部門的新聞處向媒體指出，此舉將為「重新布局那些已經被打破的全球供應鏈 並建立新的供應鏈」提供機會。

Vasily Shpak說，「我們計劃在不久的將來增加（惰性氣體）產能。我們相信，在這個全球鏈中，我們將有機會被傾聽，如果有必要與我們的同行建立互利的談判，這將給我們帶來一些競爭優勢。」

財聯社報導，據相關估計，俄羅斯占全球惰性氣體供應量的30%。氖氣、氪氣、氙氣等惰性氣體是晶片製造過程中不可或缺的原材料。在俄烏衝突爆發後，全球氖氣、氙氣的價格曾一度出現跳漲。