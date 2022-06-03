我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

俄羅斯宣布限制惰性氣體出口 恐加劇全球晶片短缺

記者林則宏／綜合報導
俄羅斯宣布將限制氖氣等惰性氣體出口，此舉恐加劇全球晶片短缺危機。（路透）
俄羅斯宣布將限制氖氣等惰性氣體出口，此舉恐加劇全球晶片短缺危機。（路透）

據上海報業集團旗下財經媒體《財聯社》報導，俄羅斯工業和貿易部2日宣布，受制裁影響的俄羅斯，在2022年年底前將限制氖氣等惰性氣體出口，以加強其市場地位。報導稱，氖氣是製造晶片的關鍵原材料之一。

分析人士指出，俄羅斯的出口限制可能會加劇全球晶片市場的供應緊張。深陷於俄烏衝突泥潭的烏克蘭曾是世界上最大的惰性氣體供應國之一，但烏克蘭位於馬里烏波爾與敖德薩的惰性氣體工廠，已於今年3月因戰火而停產。

俄羅斯政府的金融和經濟部門本周早些時候曾表示，「俄羅斯已決定提醒不友好國家注意他們的進口依賴。現在，俄羅斯工業和貿易部將決定誰將獲得氖、氪、氙等惰性氣體。」

俄羅斯政府稱，俄羅斯過去向日本和其他國家供應的惰性氣體，在12月31日前只有在獲得國家特別許可的情況下才能出口。

俄羅斯工業和貿易部副部長Vasily Shpak周四通過該部門的新聞處向媒體指出，此舉將為「重新布局那些已經被打破的全球供應鏈並建立新的供應鏈」提供機會。

Vasily Shpak說，「我們計劃在不久的將來增加（惰性氣體）產能。我們相信，在這個全球鏈中，我們將有機會被傾聽，如果有必要與我們的同行建立互利的談判，這將給我們帶來一些競爭優勢。」

財聯社報導，據相關估計，俄羅斯占全球惰性氣體供應量的30%。氖氣、氪氣、氙氣等惰性氣體是晶片製造過程中不可或缺的原材料。在俄烏衝突爆發後，全球氖氣、氙氣的價格曾一度出現跳漲。

俄羅斯 晶片 供應鏈

上一則

財經簡訊

下一則

獲利風險猶存 提防估值陷阱

延伸閱讀

俄未付小筆額外利息 觸發CDS賠付

俄未付小筆額外利息 觸發CDS賠付
俄軍侵烏將屆100天 澤倫斯基稱2成領土落俄手中

俄軍侵烏將屆100天 澤倫斯基稱2成領土落俄手中
俄羅斯：援烏克蘭外國僱傭兵 數以百計已遭殲滅

俄羅斯：援烏克蘭外國僱傭兵 數以百計已遭殲滅
美攻擊性網路作戰抗俄援烏 白宮：沒直接介入戰爭

美攻擊性網路作戰抗俄援烏 白宮：沒直接介入戰爭

熱門新聞

美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

2022-05-31 03:29

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

2022-05-30 15:03
摩根大通看好美股反彈。 路透

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

2022-05-28 11:18
馬斯克在回答網友提問時表示，他認為經濟有下滑的可能性「其實是件好事」。

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

2022-05-27 08:39
美股大漲的背後，仍然不脫Fed動向。美聯社

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

2022-05-28 08:59
重返辦公室的上班族遭遇日常費用大增的頭疼問題。路透

重返辦公室的上班族 遭遇頭疼問題

2022-05-30 07:29

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」