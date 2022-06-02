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非CEO也成億萬富豪 桑德柏格10年賣臉書股票逾17億美元

編譯季晶晶／綜合報導
桑德柏格過去10年脫手的臉書股票價值估計超過17億美元。（路透）
桑德柏格過去10年脫手的臉書股票價值估計超過17億美元。（路透）

財經網站CNBC報導，桑德柏格（Sheryl Sandberg）擔任前身為臉書的Meta公司營運長14年後辭職，是以科技界最成功女性之一的身分離開，她脫手的臉書股票價值估計已超過17億美元。

桑德柏格是少數非企業創辦人或執行長、但成為億萬富翁的人之一。根據富比士（Forbes），桑德柏格的財富估計有16億美元，成為僅次於惠特曼（Meg Whitman）的科技界排名第二富有的女性，惠特曼先前在伺服器大廠美商慧與科技（HPE）身居最高職務，身價估計為32億美元。

儘管許多高階主管傾向於保有大部分股票以彰顯對公司的信心，但桑德柏格是臉書股票積極且一貫的賣家。

根據追蹤銷售的研究業者VerityData，過去十年間，桑德柏格透過事先安排的股票定期銷售計畫賣出超過75%的臉書持股，總計以超過17億美元的價格賣掉超過2200萬股。另一家分析公司Smart Insider估算，根據對期權和限制性股票的銷售，實際數額有可能更高，該公司計算出她賣出的股票接近19億美元。

臉書在2012年的IPO價格為每股38美元，去年9月達到每股逾382美元的峰值。桑德柏格以多種價格套現股票，根據VerityData，她過去十年的平均售價為每股79.1美元，最近一次賣股是2019年10月。臉書股價周四上漲5.42%，收在198.86美元。

雖是億萬富豪，桑德柏格並沒有表現出像其他科技大亨一樣對遊艇、私人飛機和海灘豪宅的偏好。根據媒體報導，她2013年搬進位於加州門羅公園、靠近臉書總部一棟9200平方英尺的新建住宅，特色是有酒窖、健身房、瀑布造景，以及屋頂鋪設太陽能板。

她把部分賣股收入捐給了慈善機構，並常捐款給民主黨候選人或主持民主黨的募款活動。

桑德柏格在周三宣布辭職時表示，未來將更加專注於慈善工作。

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