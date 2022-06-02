聯準會官員：9月不是升不升息的問題 而是升幅多大

聯準會副主席布蘭納德2日說，目前看不到能讓聯準會暫停緊縮的理由。（路透）

美國聯準會 （Fed）的兩位官員2日表示，聯準會很可能在未來兩次政策會議各升息 兩碼後還持續貨幣緊縮政策，唯一的問題是到時的升息幅度多大。

聯準會副主席布蘭納德（Lael Brainard）2日接受CNBC採訪時表示，目前看不到能讓聯準會暫停緊縮的理由。她說：「從今天的情況看，根據我們最新掌握的數據，市場對於6月和7月升息50個基點的預測似乎是合理的。」

到了9月，她表示，「如果沒看到單月通膨數據減速，沒有看到需求略微降溫的跡象，那麼在下一次會議上以同等速度升息可能是合適的」，即使物價壓力開始減弱，聯準會仍可能升息，只是幅度較小，「現在很難找到暫停升息的理由。為使通膨率降到2%的目標，我們還有很多工作要做」。

聯準會今年將利率 提高了0.75個百分點 ，大部分官員支持在未來兩次會議再各升息0.5個百分點。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）已建議聯準會9月暫緩升息，在進一步緊縮之前先評估經濟狀況。布蘭納德的評論顯示，這不是聯準會領導層的看法。

同日，克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）呼籲，面對可能波動劇烈的市場、成長放緩，甚至是失率率上揚，聯準會在升息對抗通膨時，表現要「堅毅」。

對她來說，聯準會必須在務實情況下迅速將政策利率升高到2.5%，之後可能更高。如果6月和7月各升息兩碼，聯邦政策利率會在1.75%到2%之間。她談及高通膨時說：「我不願過早宣布勝利。」