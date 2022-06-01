俄羅斯未付小筆額外利息 觸發CDS賠付 恐滾成大雪球

總部設在莫斯科的俄羅斯央行。(路透)

一個由交易商和投資 組成、監督衍生品市場的產業組織裁定，俄羅斯 4月未支付一筆額外發生的190萬美元利息，違背對債權人的義務。此一裁決觸發了規模可能高達數十億美元的信用違約交換（CDS）支付。

信用衍生品決議委員會表示，俄羅斯4月初「償付失敗」，因為它延遲28天後才支付4月到期的20億美元主權債務，卻未一併支付應計利息大約190萬美元。

太平洋投資管理公司（Pimco）、高盛、美國銀行、摩根大通等12家機構投票同意，這是「償付失敗」的信用事件。花旗銀行投下反對票。

金額雖相對地小，但錯過付息將觸發俄羅斯所有未到期的CDS，最終金額可能要拍賣後才能確認。根據Depository Trust & Clearing Corp的統計，截至上月底，這些CDS總計保障淨值15億美元的俄羅斯債券 ，相較下，截至4月底是32億美元。

不過，根據彭博看到的其他有關俄羅斯歐洲債券的文件，錯過190萬美元的利息付款還不足以觸發其他債券的交叉違約，俄國所有外幣債券都要至少錯過付息7,500萬美元，才會引發連帶違約。

Pimco可能因為周三的這項決定大受衝擊，該公司最大基金在俄烏戰爭前夕增加對俄羅斯債務CDS的曝險，向包括巴克萊和摩根大通在內的銀行，出售了超過1億美元的CDS合約。