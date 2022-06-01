美元走強、日圓重貶逾1% 加拿大連二度升息2碼

路透

美元兌多數G-10貨幣周三（1日）走強，因美國公債殖利率 攀升，歐元仍面臨壓力，此前歐元區通膨再創紀錄新高，引發投資人對該地區成長前景的擔憂；加幣表現勝過多數主要貨幣，加拿大央行 在連續第二度升息2碼後，還暗示鷹派路徑。

美元指數上揚0.09%至102.59。

美元兌歐元1日升值0.78%，報1.0650美元。

日圓兌美元1日重貶1.13%，報130.13日圓。

周三公布的數據顯示，美國5月製造業活動回暖，因商品需求依然強勁，這可能緩解對經濟衰退迫在眉睫的擔憂。

另外，美國4月職缺數量有所下降，但仍處於非常高的水準。

凱投宏觀高級美國經濟學家Michael Pearce在報告中表示：「儘管整體職位空缺和離職率仍接近紀錄水準，但在表面之下，有明顯跡象顯示，受衝擊最嚴重產業的勞動力短缺 狀況正在緩解。」「這為勞動力市場狀況正常化不一定導致經濟衰退的觀點，提供了一些支持。」

美國數據給歐元帶來更大壓力，歐元在周二通膨數據公布後一直處於跌勢，歐元區通膨攀抵紀錄新高。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示：「自長周末以 來，美元小幅走高，從不斷上升的美國公債殖利率中找到支撐，其他因素則是避險，因全球通膨惡化。」

加拿大央行周三連續第二次升息2碼，將政策利率從1.0%上調至1.5%，並表示準備在必要時採取「更有力的」行動以抑制通膨，為更激進緊縮政策鋪路。

加拿大央行在政策聲明中表示：「高通膨變得根深蒂固的風險上升。央行將利用其貨幣政策工具使通膨回歸目標，並保持通膨預期牢牢錨定。」

加幣兌美元升至近六周來最高，報1.12657加幣。

英鎊下跌0.89%，投資人擔心經濟成長展望惡化，此前一項調查顯示，英國5月製造業活動擴 張速度為2021年1月以來最慢。

比特幣下跌5.2%，至30,126.36美元，此前曾連續四個交易日上漲。