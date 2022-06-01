今年夏天最好別搭機出遊，因為又貴又難買

今年夏天想搭機出遊，要做好心理準備。（路透）

航班取消、機票價格飆升、租車 短缺、創紀錄的汽油價 格和酒店價格上漲。今年夏天真的是個旅遊地獄。

航空公司曾表示，它們準備避免去年困擾該行業大部分的服務問題。但根據追踪服務公司FlightAware的數據，在國殤日長周末期間，美國航空公司取消了2653個航班，占總航班時刻表近3%。這比它們在前3年同一個假期周末取消的總和還要多。

在新冠疫情 前一年的2019年，美國航空業者僅取消了1.2%的定期航班，但仍有6600左右的航班。

專家說，乘客們若擔心整個夏天都會遇到更多相同的事情，一點也沒錯。

Cowen航空公司分析師貝克(Helane Becker)在給客戶的報告中說：「這對於夏季旅遊旺季來說並不是個好兆頭，因為隨著越來越多人搭機，預計整個夏季都會一再出現。」「航空公司雖表示去年夏天的延誤不會在今年夏天重演，但事實並非如此。」

與疫情之前相比，航空公司的員工、尤其是機師人數明顯減少。在健康危機最嚴重的時期，業者獲得了540億元的納稅人援助，以防止非自願裁員，但大多數航空公司提供買斷和提前退休計畫，以削減人員並節省現金，而空中交通幾乎停頓。但要增加機師和其他一些航空公司員工的認證需要數年時間。

因此，當遇到惡劣天氣、空中交通管制問題或員工請病假時，航空公司的營運幾乎沒有出錯的餘地，這就是國殤日周末發生的事情。

達美航空客戶體驗長奧斯班德(Allison Ausband)在一篇網路貼文中表示，「目前影響我們營運的各種因素比史上任何時候都多：天氣和空中交通管制、供應人員配備、新冠病例增加讓某些工作組的缺勤率高於計畫，導致達美航空近年來並未始終達到業界標準。」

但批評人士表示，管理層不應該感到意外：他們早知沒有所需的錯誤餘地。美國航空機師工會聯合協會發言人塔傑(Dennis Tajer)說，在整個2021年包括年終假期出現服務問題後，航空公司就應該預見這些問題。

他說，「若對航空公司的營運模式進行壓力測試，你會看到相同的結果。」他並補充說，由於航班已經預訂滿載，「一個航班被取消不僅會造成連鎖反應，還會引發一系列問題。這又是一種似曾相識的景象。」

塔傑說，由於飛機客滿，航空公司可能需要更多時間才能讓航班取消的訂位乘客找到另一個座位才能到達目的地。客服中心也人手不足，需求量太大，尤其是在長周末出現問題時。

他說：「搭機的時間恐怕比在電話上等待重新預訂航班的時間更長。」

人員短缺意味著美國航空業者仍然無法提供滿足需求所需的所有航班。航空分析公司Cirium的數據顯示，今年6月、7月和8月美國國內航班的運力較2019年同期低5%。

但乘客，尤其是度假者，渴望在今年夏天再次出遊。許多航空公司在財報中宣稱，今年夏初預訂航班的客戶數量創歷史新高。

旅遊預訂網站Scott's Cheap Flight創始人凱伊斯(Scott Keyes)說，「供需失調，」「想在夏季獲得廉價航班的希望渺茫，幾乎沒有。」

創紀錄的需求加上有限的座位供應，代表票價要高得多。消費者物價指數(CPI)是政府對通貨膨脹的統計，4月票價較一年前上漲33%，較2019年4月水平上漲10.6%。

休閒旅遊者的情況可能比這些數字所暗示的更糟，因為商務和國際旅遊還沒回到疫情前水平。由於這些乘客比對價格更敏感的國內旅遊支付更高的票價，因此度假的費用比以前高得多。

而且不僅機票更貴。與2019年4月相比，可用車輛短缺推動4月租車價格上漲70%。4月酒店和其他住宿較去年同期上漲20%，較2019年4月上漲10.6%。所有這些價格上漲都可能在繁忙的夏季旅遊月份中漲幅繼續加速。

而且，當然，汽油價格創下歷史新高，這可能會促使更多的旅遊者乘坐飛機而不是開車出行。

專家們的確認為，價格壓力將在秋季開始消退，但在那之前不會。

另一家旅遊預訂網站Hopper的首席經濟學者伯格(Hayley Berg)說：「需求大幅激增，我認為今年夏天可能就會耗盡。」「等到9月和10月出現正常需求下滑，就可能意味票價會開始下滑。」

但她說，如果消費者已經有自己的旅遊計畫，最好為年終假期預先安排。 屆時，同樣的需求強勁和供應減少的動態可能會再次出現。