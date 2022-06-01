持續擔憂經濟 股指仍舊不振

由於對經濟健康狀況的擔憂，美股回落，華爾街在經歷動盪的5月之後迎來新的一個月。美聯社

由於對經濟健康狀況的擔憂，美股回落，華爾街在經歷動盪的5月之後迎來新的一個月。

道瓊工業平均指數 下跌176.89點或0.54%至3萬2813.23點，盤中最高上揚280點，最低下跌逾400點。史坦普500指數下跌30.92點或0.75%至4101.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌86.93點或0.72%至1萬1994.46點。

SoFi投資 策略主管楊恩(Liz Young)表示：「6月上半月可能會繼續波動，而且可能會在6月相當一部分時間出現波動，在那之前我們不會有任何新的訊息讓我們平靜下來。」

金融股是表現最差的史指類股。高盛下跌1.53%，摩根大通下跌1.85%。

通常與經濟周期相關的材料個股是拖累史指的最主要禍首。Albemarle下跌7.8%，Mosaic下跌6.1%。

旅遊股也陷入困境。波音是道指中跌幅最大的股票，下跌0.57%。在史指中，挪威郵輪公司下跌4.5%，聯合航空下跌4.49%。

在上漲個股方面，在第1季業績超出預期後，Salesforce飆升9.88%。

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)針對壓投資人情緒遭打壓表示，經濟正迎向「颶風」，「你最好做好準備。摩根大通正為自己做好準備，我們將對我們的資產負債表非常保守。」

他說，讓他擔憂的一個因素是聯準會(Fed)透過提高利率和扭轉疫情開始時實施的紓困措施來收緊貨幣政策。1日是Fed縮減資產負債表計畫的開始，該資產負債表在新冠疫情期間激增至近9兆元。

Fed今年升息 2次，其中一次升息50個基點。Fed還表示，打算繼續升息以對抗通脹。舊金山Fed行長戴利(Mary Daly)表示，她支持積極升息，直到通膨平息。

供應管理協會(ISM)表示，5月製造業採購經理人指數(PMI)為56.1，高於上月的55.4，因此對貨幣政策收緊的擔憂更加強烈。與此同時，4月職位空缺急劇下降，但仍高於歷史水平。

與此同時，指標美國國債殖利率1日攀升。利率上升會降低未來收益的價值，並使股票看起來不那麼有吸引力。

高盛分析師賀希(Chris Hussey)在報告中寫道，「綜合起來，再加上上周高於預期的核心PCE讀數和個人支出的上升，宏觀經濟數據正在描繪一幅美國仍處健康的畫面。」

他說，「通常情況下，這種經濟強勁的跡象會受到市場的歡迎。」「但是，如今資人正在做相反的事情，也許是因為擔心Fed至今為止的升息不足以抑制通膨，而且Fed可能不得不做的事情可能比之前預期的要多，並有可能跳過『軟著陸』而讓經濟陷入衰退。」

投資人在5月結束時經歷了全月震盪交易，美股31日走低。

5月道指和史指幾乎沒有變化，上周的強勁反彈收復了長期跌幅。那指表現不佳，下跌超過2%。

然而，股指走勢遠比月底所顯示的要動盪得多。史指5月曾短暫跌入熊市區域，一度較紀錄高位低逾20%。與此同時，那指深陷熊市，較歷史高點下跌超過26%。

投資人在5月仔細研究了一系列喜憂參半的財報業績，包括沃爾瑪等領頭羊公司的一些重大錯失預期。