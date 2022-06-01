我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

四川雅安發生6.1、4.5級強震 已釀4死14傷

道瓊早盤跌逾百點 市場又開始擔憂美國經濟

編譯林奇賢／綜合外電
美股三大指數1日早盤一度齊漲，隨後翻黑。美聯社
美股三大指數1日早盤一度齊漲，隨後翻黑。美聯社

美股三大指數1日早盤開高後陷入震盪，道瓊一度漲逾250點，但隨後翻黑，漲幅全數吐出，因市場日益擔憂經濟成長的情形。

道瓊工業指數下跌200點或0.6%，標普500指數跌0.7%，那斯達克綜合指數跌0.4%。費城半導體指數0.2%，台積電ADR上漲0.5%。

CNBC報導，摩根大通執行長戴蒙1日接受訪談時表示，有個「颶風」正襲向美國經濟，「大家最好做好準備」。這席話使得市場擔憂經濟情勢的氛圍轉濃。6月1日公布的最新數據顯示，美國4月大幅減少45.5萬個職缺。

美股開盤時上漲，主要是受到企業財報的提振。雲端軟體巨擘Salesforce早盤大漲逾10%，因第1季業績表優於預期，並調高全球調整後的獲利展望，該公司還宣稱，儘管總體經濟情勢不明，但對該公司營運並不會造成任何實質衝擊。ServiceNow、Adobeu等其他軟體公司也都上漲。

聖路易聯邦準備銀行總裁James Bullard和紐約聯邦準備銀行總裁John Williams 1日稍晚將發表談話，投資人也將從中尋找有關聯準會（Fed）緊縮貨幣政策時程的蛛絲馬跡。

6月的第一天也標誌著Fed計劃縮表的開始；Fed的資產負債表規模在疫情期間大幅膨脹，逼近9兆美元。

指數 道瓊 美股

上一則

忠貞度完勝比特幣鐵粉 特斯拉愈跌、馬斯克迷愈是力捧

延伸閱讀

俄副外長：美供烏火箭系統決定 將增與俄直接衝突風險

俄副外長：美供烏火箭系統決定 將增與俄直接衝突風險
美：北韓正準備核試爆將促通過新制裁案 中俄不捧場

美：北韓正準備核試爆將促通過新制裁案 中俄不捧場
中國欲改變太平洋戰略格局 突破美國島鏈封鎖

中國欲改變太平洋戰略格局 突破美國島鏈封鎖
美參議員譚美訪台：不會讓台灣孤軍奮戰

美參議員譚美訪台：不會讓台灣孤軍奮戰

熱門新聞

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

2022-05-30 15:03
摩根大通看好美股反彈。 路透

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

2022-05-28 11:18
美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

2022-05-31 03:29
馬斯克在回答網友提問時表示，他認為經濟有下滑的可能性「其實是件好事」。

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

2022-05-27 08:39
美股大漲的背後，仍然不脫Fed動向。美聯社

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

2022-05-28 08:59
重返辦公室的上班族遭遇日常費用大增的頭疼問題。路透

重返辦公室的上班族 遭遇頭疼問題

2022-05-30 07:29

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
亞裔拉丁裔混血家庭 加州趨勢 網上自封「拉亞人」

亞裔拉丁裔混血家庭 加州趨勢 網上自封「拉亞人」
洛縣1民宅禍從天降 超速車穿牆而過 司機當場死亡

洛縣1民宅禍從天降 超速車穿牆而過 司機當場死亡
上海青年疫後新規畫：不生、回鄉、提早退休、辦美國綠卡

上海青年疫後新規畫：不生、回鄉、提早退休、辦美國綠卡