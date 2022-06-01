聯準會今起縮表 股市為何得嚴防新一波衝擊？

美國聯準會（Fed）1日起開始縮減資產負債表規模，股市嚴陣以待。(美聯社)

繼啟動升息循環力抗通膨之後，美國聯準會（Fed）自1日起縮減目前規模近9兆美元的資產負債表，這項「量化緊縮」行動將導致金融情勢進一步收緊，全球股市嚴陣以待。

財經網站MarketWatch報導，「量化緊縮」（quantitative tightening，簡稱QT）對金融市場有何影響，仍是目前爭議中的辯論話題，但富國銀行投資 研究所（Wells Fargo Investment Institute）與凱投宏觀（Capital Economics）的分析師一致認為，「量化緊縮」勢必會給股市帶來又一股逆風。

什麼是量化緊縮?

簡單說，「量化緊縮」就是「量化寬鬆」（quantitative easing，簡稱QE）的反向操作，基本上就是縮減目前在經濟中四處流竄的貨幣供給。有些人認為，此舉透過可預期的方式輔助提高利率、強化收緊貨幣政策的效應；但也有人認為，套用前Fed主席葉倫2017年的描述，這不過是「看著油漆變乾」的枯燥過程。

「量化緊縮」對金融市場的主要影響為何？此舉被視為可能推升實質（經通膨調整）公債殖利率 ，進而削弱股票的投資吸引力。這也會加重美國公債期限溢價（term premia）升高的壓力，反映公債投資人要求更高的報酬、以彌補抱牢公債至到期日所承受的利率風險。

這次縮表與2017年有何不同?

這回Fed展開「量化緊縮」的時機，不巧撞上金融市場已經遭遇多重逆風來襲，包括通膨居高不下、俄烏戰火延燒、投資人對股市短期走勢信心陡降。

匹茲堡Fort Pitt Capital Group投資長艾伊說：「我認為，市場還沒有完全領悟到QT帶來的衝擊，尤其因為這種規模的縮表行動史上罕見。但大可這麼推論：QT將從市場抽走流動性。隨著流動性抽離，可合理推測，資產估值倍數多少會受到影響。」

自1日起，Fed將透過任由持有的證券 到期、且收益不再另行投資的方式，開始縮減資產負債表上持有的美國公債、機構債與抵押擔保證券（MBS），頭三個月將每月合計縮減475億美元；到最後，每月縮減總額將擴大到950億美元。就6月至9月的縮表步調而論，這次縮表過程比2017年啟動的那一波QT「明顯更快、更猛」。

據富國銀行投資研究所估算，到2023年底時，Fed這波縮表可能總計縮減將近1.5兆美元，使Fed資產負債表規模減到大約7.5兆美元。該所在本月發布的研究報告中寫道，如果這一輪QT進行過程果如預期，那麼「資產負債表減掉的這1.5兆美元，可能相當於另外升息3碼到4碼（0.75個百分點到1個百分點）」。與此同時，Fed的聯邦資金利率目標區間可望提高到大約3.25%-3.5%。目前這個目標區間位於0.75%-1%。

為何QT會對股市形成新的逆風？

富國銀行投資研究所說：「量化緊縮可能給實質殖利率平添上升壓力。伴隨其他形式的金融情勢收緊，這對風險性資產將形成另一股逆風。」

凱投宏觀資深美國經濟學家杭特估計，未來兩年期間Fed縮表規模可能超過3兆美元，使資產負債表規模占國內生產毛額（GDP）比率與疫前水準相符。不過，他認為這波縮表行動應不至於對經濟產生重大衝擊，畢竟Fed若瞄見經濟情況不對勁，大可比原訂計畫提早喊停QT。

杭特說：「最主要的衝擊，將是間接透過金融情勢收緊產生的影響。也就是QT對美國公債期限溢價構成上升壓力，再加上經濟成長進一步減緩，將使股市面臨更多的逆風。」他說，最大的不確定性在於，Fed縮表歷程會持續多久。