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三大原因 施羅德：美國進入經濟衰退機率高

記者賴昭穎／台北報導
施羅德投資集團首席經濟學家Keith Wade認為，儘管市場仍對「軟著陸」的抱持希望，但經濟衰退可能是為抵禦通膨而須面臨的結果。（美聯社）
施羅德投資集團首席經濟學家Keith Wade認為，儘管市場仍對「軟著陸」的抱持希望，但經濟衰退可能是為抵禦通膨而須面臨的結果。（美聯社）

美國聯準會（Fed）已調升主要政策利率目標50個基準點（bps）至0.75%~1%的範圍，而此時消費者通膨年增率已來到四年來最高水準，市場擔憂為穩定物價而祭出的政策可能導致經濟衰退。施羅德投資集團首席經濟學家Keith Wade認為，儘管市場仍對「軟著陸」的抱持希望，但經濟衰退可能是為抵禦通膨而須面臨的結果。

本質上，央行現在必須重塑供需平衡，讓經濟有足夠彈性空間緩解工資和價格壓力。軟著陸，必須在經濟成長率低於趨勢水準下逐步達成，而不是讓產能下降與失業率迅速上升而陷入衰退。5月份聯準會利率上調50個基點是2000年以來的最大調升幅度，不過，聯邦基金利率仍低於中性政策所要求的「均衡」水準。綜觀情勢，仍認為經濟衰退的可能性極高。

Keith Wade說，首先，通膨陰霾揮之不去。當前勞動市場緊縮，而通膨率高且隨處可見。「黏性」價格（僵固價格）的上漲是令人特別擔憂的問題，因為它的性質是變動較慢但需較長的時間才能回落，這將需要更多時間產生第二輪效應，即工資跟隨價格上漲，導致進一步價格上漲。因此央行要把價格引導回目標水準的任務更加困難，貨幣政策需要進一步緊縮，使需求與供應保持一致，但代價會是經濟衰退。

其次，貨幣政策有很長的遞延效果。過去40年多數貨幣學派採用米爾頓弗里德曼（Milton Friedman）的理論來對應通膨，他的理論表示貨幣政策效果有較長的時間差且具變動性，市場信心也扮演其中一個角色，例如對經濟衰退的恐懼而改變消費行為從而導致花費減少。

而央行從理論模型中提供落後時間指標給政策制定者，並不全然精確。判斷緊縮程度是困難的，市場上也有眾多誘因會使其持續升息直到出現問題。這在1980年代和1990年代常發生。

第三，全球正發生的各種事件使政策判斷變得更加複雜。除了美國，世界各國的貨幣政策也正在緊縮或準備縮減以因應通膨，這導致全球貿易以及外部需求下降；俄烏戰爭和俄羅斯能源禁運協議對歐洲經濟活動帶來極大影響，大宗商品價格上漲會反應在消費價格上，會讓消費者感到壓力，進而降低世界各地的實際收入和支出；雖然中國沒有祭出緊縮的貨幣政策，但清零政策正在打擊經濟；財政政策在新冠疫情封城期間而大規模支出後，正在進行縮減。

因此，要實現經濟軟著陸充滿挑戰性。利率仍將上升，因為過去水準甚低，也就是低於均衡利率。「均衡利率」是當一個經濟體處於滿載狀態時，避免過度刺激（可能有過度的通膨壓力）或刺激不足（可能導致經濟收縮和通貨緊縮風險）所需的比率。

施羅德投資集團預期聯準會今年會有六次連續升息，聯邦基金利率將在明年初達到2.25–2.5%的高水準。有些人會認為這樣的預測仍屬中性，因為市場預計將會有更激烈的升息動作，但鑑於當前的逆風，雖說通膨終將獲得控制，但代價即可能會是陷入衰退。

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