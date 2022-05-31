結束動盪5月 道指跌222點 那指月跌2.1%

美股31日在拉鋸中下跌，投資人結束了一個動盪的5月，史坦普500指數在通膨和衰退擔憂影響下一度跌入熊市區域。美聯社

美股31日在拉鋸中下跌，投資 人結束了一個動盪的5月，史坦普500指數 在通膨和衰退擔憂影響下一度跌入熊市區域。

道瓊工業平均指數下跌222.84點或0.67%至3萬2990.12點。史指下跌26.09點或0.63%至4132.15點。那斯達克綜合指數盤中最高上漲0.5%最低下跌近1.6%，收跌49.74點或0.41%至1萬2081.39點。

在30日的假期休市後，美股結束了雲霄飛車般的5月。道指和史指本月收盤時變化不大；受前周大幅上漲的支撐。那斯達克指數當月下跌約2.1%。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「市場正在消化上周後段的大幅反彈，並試圖找出其立足點。」「就通膨、貨幣緊縮和利率上升等主要問題來說，我們仍遠未擺脫困境。」

31日的走勢凸顯出人們對高通膨正在拖累經濟成長的擔憂。在歐洲，同日公布的歐元區通膨數據連續第7個月創下歷史新高，5月飆升8.1%。

石油 市場的走勢也是投資人首要考慮因素。在歐盟同意禁止從俄羅斯進口大部分原油後，油價一開始上漲。隨後因《華爾街日報》報導石油輸出國家組織(OPEC)正在考慮暫停俄羅斯的石油生產協議，油價從高點回落。

能源股是表現最差的史指類股，早盤漲幅最大。雪佛龍下跌2.03%，斯倫貝謝(Schlumberger)下跌4.65%。

與經濟周期相關的工業股也下跌。霍尼韋爾(Honeywell)和Nucor分別下跌1.39%和3.81%。

醫療保健是另一個表現不佳的類股，下跌1.2%。聯合健康集團(UnitedHealth Group Inc)是道指跌幅最大的個股之一，下跌2.01%。

與此同時，一些大型科技股的反彈為整體股指提供了一些支撐。亞馬遜上漲4.4%，谷歌母公司Alphabet上漲1.29%。

5月初，聯準會(Fed)將利率提高0.5個百分點，以抑制世代相傳的高通膨。由於市場參與者擔心Fed收緊政策將引發經濟下滑，因此對經濟衰退的擔憂加劇。

摩根史坦利的威爾森(Mike Wilson)在報告中表示：「現在普遍認為通膨上升和成長放緩，但這並不意味著它已被完全反映。」

沃爾瑪和Snap等公司5月發布令人失望的上季財報顯示，通膨傷害了美國消費者並侵蝕了企業利潤。

投資人還關注烏克蘭持續的戰爭和中國爆發的新冠肺炎疫情，引發對全球大宗商品和供應鏈挑戰的擔憂。

在一片負面的逆流中，股票陷入掙扎。史指在5月20日短暫跌入熊市區域，一度較歷史高點低20%。與此同時，道指創下1923年以來最長的單周連跌，在上周反彈前連續8周下跌。

道指和史指上周創下2020年11月以來最大單周漲幅。道指當周收漲6.2%，結束連8周跌勢。史指上周上漲6.5%，那指上漲6.8%，在連續7周下跌後收高。

即使如此，股指仍遠低於高點。道指較歷史高點低10.7%，史指下跌14.2%，那指下跌25.5%。

Wolfe Research策略師申耶克(Chris Senyek)在報告中表示：「熊市非常難以駕馭，因為它們本質上是波動的，而且其間容易出現大幅上漲。」