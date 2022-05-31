比亞迪傳豪買6座非洲鋰礦 覆蓋其未來十餘年電池需求

消息人士表示，比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山，目前均已達成收購意向。（圖／取自新浪網）

面對瘋狂的鋰價，中國新能源車企比亞迪出手了。近日，有消息人士表示，比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山，目前均已達成收購意向，據比亞迪內部測算，在這6座鋰礦中，氧化鋰品位2.5%的礦石量達到了2500萬噸以上，折算為碳酸鋰可達100萬噸。在成本方面，每噸碳酸鋰裝車價格肯定在人民幣20萬元（約3萬美元）以下。

澎湃新聞報導，據東吳證券 研報顯示，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池每Gwh（100萬度電）的碳酸鋰使用量平均約為600噸。以目前主流純電車型普遍60度的電池容量來計算，一輛純電車型所需的碳酸鋰約為36kg。

也就是說，這2500萬噸礦石如果被全部開採，可以滿足2778萬輛60度純電車型的動力電池需求。如果將電池容量為十幾度的混合動力車型計算在內，這2500萬噸礦石滿足產能數量至少又翻一倍。

比亞迪今年銷量目標為150萬輛，以此計算，拿下的這些鋰礦石，意味著比亞迪未來十多年都可以不必再「巧婦難為無米之炊」。

從行業角度來看，中汽協預測今年中國新能源車銷量500萬輛，粗略估算，這些鋰礦石也可覆蓋至少數年的產能需求。

值得注意的是，據上述消息人士透露，在這6座鋰礦中，有幾座將實現在下個月出貨，預計這些鋰可在今年第三季被搭載到比亞迪刀片電池中。

早在2010年，比亞迪就參股了中國最大的鹽湖鋰礦扎布耶鹽湖，長期以來，比亞迪一直在加速布局上游鋰資源。盛新鋰能於3月22日發布公告指出，擬引入比亞迪作為戰略投資 者，目前該定增項目已獲中國證監會受理；5月17日，鹽湖股份表示鹽湖比亞迪3萬噸電池級碳酸鋰項目正在對提鋰技術進行中試，待中試效果驗證後，雙方將協商項目啟動。

不過，從現有公開資訊來看，比亞迪如此闊綽地擬將100萬噸碳酸鋰納入囊中也尚屬首次。

一名業界人士表示，近一年的鋰價暴漲，遠遠不止供需關係邏輯就可以解釋，這背後存在著大量投機、炒作行為。車企在這個節點如此大手筆出手，已經不僅是自身戰略布局的考慮，而是在代表行業向上游傳達理性的聲音。

2020年底，碳酸鋰價格約為每噸人民幣5萬元（約7500美元），而隨著去年中國新能源車銷量大漲，碳酸鋰一度在今年3月每噸突破人民幣50萬元（約7萬5000美元），反映在整車動力電池成本上的是人民幣一、兩萬元的漲幅。