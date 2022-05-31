我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

編譯葉亭均／綜合報導
美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）
美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美國木材價格從3月初來已暴跌超過50%，是美國聯準會升息，導致疫情期間火熱房市降溫的最新跡象。

華爾街日報報導，在疫情期間實施封鎖措施後，木材價格成為供應鏈問題和通膨的領先指標。木材價格在2020年夏季飆漲，原因是被關在家的民眾大規模修繕房屋，且對郊區房屋需求激增。到了去年春季，木材價格是疫情前高點的逾兩倍。現在，建材價格正閃爍警訊。

7月交割的木材期貨上周五（27日）收在每千板英尺695.10美元，較3月初高點重挫超過52%。現貨木材價格同樣崩跌。定價服務機構Random Lengths上周五表示，追蹤現貨銷售的屋架綜合指數上周下跌約12%至794美元，遠低於3月的1,334美元。3月正是聯準會祭出2018年來首度升息之時。

利率上揚、房屋待售物件供應有限，加上賣方出價高，正開始對美國房市產生影響。

房地美（Freddie Mac）的數據顯示，美國30年固定房貸利率平均為5.1%，高於年初的3.1%，這讓人們房貸重擔增加。美國4月新屋銷售較前月下滑16.6%，降幅為九年來最大，銷量降至2020年4月來最低，當時正值防疫封鎖措施衝擊市場。另據人口普查局的數據，獨棟房屋完工數、開工數和營建許可數據在4月都下滑。

定價服務機構Random Lengths表示，木材買家已減緩下訂單，在木材廠的木材正成堆存放，這些因素都導致價格下跌。該機構上周五表示：「三位數的折扣變成慣例而非例外。」

疫情 利率 聯準會

上一則

穩增長 中國遏地方債膨脹成考驗 財政部加強監管問責

延伸閱讀

木材價重挫 房地產行情消風

木材價重挫 房地產行情消風
大宗商品榮景 難延續太久

大宗商品榮景 難延續太久
老齡？成熟？怎界定 拜登保護森林計畫被質疑

老齡？成熟？怎界定 拜登保護森林計畫被質疑
日躉售物價暴漲10% 民眾苦了

日躉售物價暴漲10% 民眾苦了

熱門新聞

摩根大通看好美股反彈。 路透

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

2022-05-28 11:18
馬斯克在回答網友提問時表示，他認為經濟有下滑的可能性「其實是件好事」。

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

2022-05-27 08:39

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

2022-05-30 15:03
紐約三大指數24日早盤全數下跌，因Snap獲利預警，加深投資人對經濟成長放緩的憂慮。(路透)

道瓊早盤跌逾400點、科技股重摔 都是因為這家社群媒體

2022-05-24 11:01
美股大漲的背後，仍然不脫Fed動向。美聯社

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

2022-05-28 08:59
聯準會(Fed)5月政策會議紀錄顯示，Fed準備進一步升息，超出市場預期，美股上漲。(美聯社)

Fed繼續升息 那指反彈1.7%

2022-05-25 16:29

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了