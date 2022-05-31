全球航運新增數百萬貨櫃 但卡關港口未解 恐塞到明年初

全球貨櫃數量已比疫情前增加數百萬只，但港口作業仍面臨挑戰。圖為洛杉磯港貨櫃處理作業。（路透）

航運業者正試圖增加數百萬個新貨櫃，以解決嚴重的運能不足問題，然而在海運邁向最繁忙時期之際，這些貨櫃卻卡在船隻與港口。

華爾街日報報導，航運旺季通常在6月底展開，屆時進口業者會開始為開學和年底購物旺季下單採購。今年，業者提前在5月中旬就開始下單，試圖避免去年讓他們飽受困擾的產品短缺窘境，但也讓要舒緩供應鏈 阻塞的挑戰增加。

洛杉磯港 執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示：「進口商現在為了預防而進口貨物，而非為了及時到貨，這讓更多貨櫃留在港口。如果我們無法讓貨櫃從船上卸下、運離港口的速度加快，將持續吃緊到明年初。」

塞羅卡說，隨著全球最大港口上海在實施防疫封控關閉兩個月後重新開放，貨櫃數量正逐漸增加，港口將必須處理更多貨物。

船務代理業者和顧問公司估計，全球約12%的貨櫃輪在壅塞港口外滯留的時間比一般長了數周，而陸上物流仍受到欠缺火車、卡車司機和倉儲空間有限影響，在美國的情況尤其嚴重。

航運業者和船代業者表示，在2022年初，可用貨櫃約5050萬只，比新冠疫情 爆發前多出800萬只。

貨櫃增加是因為沃爾瑪、亞馬遜這類美國零售業者對亞洲貨物的進口需求激增，這兩家業者占美國整體貨櫃進口量超過四分之一。

航運業者主管指出，一般而言，貨物從中國出口到進口至美國，需要平均45天，但現在需要超過100天。

丹麥顧問業者Vespucci Maritime執行長詹森表示：「在上海出口港，船舶等待裝櫃的時間更長，而在洛杉磯這類進口港，貨櫃滯留，因為貨櫃場空間不足。有足夠的貨櫃，也新增了許多，但如果供應鏈每個環節運作減緩，那也於事無補。」舉例來說，南加州貨櫃場的空間已逾95%滿載。

在洛杉磯，40%的進口貨櫃指定由鐵路運輸，但每天裝卸量只有約一半。航運業主管表示，在疫情期間，主要鐵路業者裁員大量員工，在許多員工轉往更高薪工作後，鐵路業者更難把這些員工找回來。

不過，貨櫃航運阻塞的情況也有所改善，例如現在更容易租用到貨櫃，在洛杉磯和長堤港等待的船舶數量約30艘，遠低於1月時的逾100艘。

航運主管表示，貨櫃數量增加，將有助今年從中國到美西的貨櫃運費平均維持在每只8000美元，是去年底的不到一半。