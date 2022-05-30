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美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

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美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

編譯葉亭均／綜合外電

美股在幾乎陷入空頭市場後，上周出現大反彈。然而，G Squared Private Wealth創始合夥人和投資長表示，不要對此過度興奮，因為她認為市場拋售尚未結束，她正等待股市出現「紮實的恐慌」（Solid Panic）。

G Squared Private Wealth投資長格林（Victoria Greene）在播客節目中被問及市場是否已經觸底時表示，她認為尚未觸底，「我認為這更像是第一隻腳，因為我總是會問，我們的催化因素是什麼？我們將如何獲得成長？尚未見到大量的獲利修正。因此，我們談論的是估值已經下降，確實，本益比的部分已經下滑。當企業獲利也開始下滑會發生什麼事？那會是第二回合。」

格林說，現在更像是一次釋壓型的反彈（relief rally）。如果要尋找多頭投降的跡象，例如VIX指數飆升，那麼現在還沒有看到。她說，現金餘額肯定增加了，也看到了一些市場拋售，但不是真正的恐慌，「我需要一種紮實的恐慌」。

她表示：「現在還沒有見到紮實、絕對的投降，什麼都遭拋售的情況。接著我還關心，成長在哪裡。利潤正受到擠壓，直到聯準會把經濟送入衰退來停止這樣的情況前，我們將必須等待。」

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