我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企業助員工抗通膨怪獸 紛祭加油津貼、午餐券等新福利

重返辦公室的上班族 遭遇頭疼問題

美中需求看增 布蘭特油價漲破每桶120美元

簡國帆
美國駕車出遊旺季開始，有望提高需求。路透
美國駕車出遊旺季開始，有望提高需求。路透

中國鬆綁防疫封控措施、美國駕車出遊季節來臨，推升需求前景，同時歐盟又正在擬定禁止進口俄羅斯原油的計畫，可能衝擊供應，刺激布蘭特原油30日盤中漲破120美元。

倫敦布蘭特原油7月期貨一度0.9%至每桶120.5美元，之後漲幅縮小至0.3%，報每桶119.82美元。8月期貨則漲0.6%，成為每桶116.19美元。

西德州中級原油7月期貨也漲0.5%至每桶115.63美元。中國經濟重鎮上海允許所有製造商6月起恢復生產，緩和經濟成長憂慮。美國夏季駕車出遊季開始，也將拉抬需求。

目前國際油價仍呈現逆價差（backwardation）格局，短線續看漲。

在此同時，歐盟國家29日未能針對修改後的俄國能源禁運方案達成共識，本週將繼續協商，匈牙利迄今都拒絕支持妥協方案，但一名歐盟官員說，未來幾天仍有望達成協議。

Saxo銀行商品策略部門主管韓森說，當前供應緊俏，中國與美國的需求成為關注重點。本周將召開產量檢討會議的石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+），產量始終未能達標，多國無法達成產量配額，預料將維持產量政策不變。

另一方面，彭博訪調顯示，沙烏地阿拉伯可能調漲5月銷往亞洲的阿拉伯輕原油價格，每桶提高1.5美元。

歐盟 油價 石油

上一則

企業助員工抗通膨怪獸 紛祭加油津貼、午餐券等新福利

延伸閱讀

歐盟禁運俄國石油談判傳卡關 本周將繼續磋商

歐盟禁運俄國石油談判傳卡關 本周將繼續磋商
歐盟商討俄油制裁折衷方案 為緊急峰會鋪路

歐盟商討俄油制裁折衷方案 為緊急峰會鋪路
美銀：俄石油出口若大減 布蘭特原油將漲破150美元

美銀：俄石油出口若大減 布蘭特原油將漲破150美元
義媒：英相建議澤倫斯基放棄入歐盟 改成立新抗俄聯盟

義媒：英相建議澤倫斯基放棄入歐盟 改成立新抗俄聯盟

熱門新聞

摩根大通看好美股反彈。 路透

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

2022-05-28 11:18
馬斯克在回答網友提問時表示，他認為經濟有下滑的可能性「其實是件好事」。

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

2022-05-27 08:39
紐約三大指數24日早盤全數下跌，因Snap獲利預警，加深投資人對經濟成長放緩的憂慮。(路透)

道瓊早盤跌逾400點、科技股重摔 都是因為這家社群媒體

2022-05-24 11:01
美股大漲的背後，仍然不脫Fed動向。美聯社

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

2022-05-28 08:59
特斯拉到20日為止的周線跌14%，市值一周蒸發近1,100億美元。路透

特斯拉股價為何頻熄火？分析師：這些因素使然

2022-05-22 07:06
聯準會(Fed)5月政策會議紀錄顯示，Fed準備進一步升息，超出市場預期，美股上漲。(美聯社)

Fed繼續升息 那指反彈1.7%

2022-05-25 16:29

超人氣

更多 >
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
王心凌照片流出 罕吐真心話：小沮喪

王心凌照片流出 罕吐真心話：小沮喪
經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國