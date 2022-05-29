市況波動成常態 投信：以美國多元資產策略穩陣腳

聯博投信多元資產投資團隊表示，歷史經驗顯示，美國市場即使面對短期利空挑戰，中長期仍將回歸成長格局，為全球投資市場的領頭羊。（美聯社）

受聯準會加速升息、通膨問題、與烏俄戰爭等利空因素，今年美國股、債市面臨壓力，不少投資 人陷入應該逃離市場或危機入市的兩難。聯博投信多元資產投資團隊表示，歷史經驗顯示，美國市場即使面對短期利空挑戰，中長期仍將回歸成長格局，為全球投資市場的領頭羊。因此，投資人不妨拉長戰線，以美國多元資產投資策略為核心，也就是廣納美國股票 資產、債券資產與多元資產的方式，除了分散波動與風險，也有機會掌握美國長期成長與收益的機會。

今年以來，聯準會加速採取緊縮貨幣政策以抑制通膨問題，使得美國股債資產頻頻下修。目前美國基本面仍持續復甦，聯博預估2022年美國經濟成長率約為2.8%，仍高於過去20年的平均2.0%；加上企業獲利給力，市場共識預期美國S&P500指數 中的企業今、明兩年的企業獲利成長率約有10%，可望支撐美國資產後市表現空間。目前市場價格已逐漸反映對於聯準會升息的預期，通膨有機會在今年下半年逐漸回歸常軌，市場波動可望趨緩。

在步入利率正常化的初期，市場敏感度較高，建議除了聚焦單一股票或債券以外，也可以選擇以多元資產策略，分散配置不同資產，兼具參與市場的投資機會與平衡風險的功能。舉例而言，美股長期報酬率表現佳，過去10年美國S&P500指數年化報酬率達14.6%，但波動度為16.3%；若適度納入美國非投資等級債，投資組合採50%美國S&P500指數加上50%美國非投資等級債，其10年年化報酬率也有10.2%的水準，但波動度降至9.5%。

聯博美國多重資產收益基金以多元資產投資策略，一次網羅美國各類資產，除了傳統的股票或債券外，還包括運用可轉債，或期貨或選擇權等另類投資機會，拓展成長與收益來源。

聯博指出，展望今年下半年，美國的投資機會仍將與波動風險並存。但觀察過去逾30年，美國資產歷經多空挑戰，仍持續續航，美股年化報酬率達11%、美國非投資等級債達8%以上表現，優於全球股債市。建議投資人不要受短期市場波動影響投資情緒，將投資戰線拉長，把美國多重資產視為投資組合中的核心配置之一，以攻守兼備的方式，持續參與長期的成長與收益契機。