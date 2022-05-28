我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國人權高專籲中國 新疆反恐不應專斷行事

德州校園槍擊案警方犯錯 受害者家長要求究責

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

編譯黃淑玲／綜合外電
摩根大通看好美股反彈。 路透
摩根大通看好美股反彈。 路透

摩根大通（JPMorgan）股票研究部門給客戶的最新分析報告提到，預期到6月底前將有超過2,500億美元資金流入美股，有望為美股的反彈提供支撐，得以更加遠離墜入熊市的險境。

美國財經媒體MarketWatch報導，以Nikolaos Panigirtzoglou為首的小摩股票分析團隊告訴客戶，在6月底之前，可能會有超過2,500億美元的資金流入美國股市。因為美國的共同基金、年金基金以及外國年金基金、主權財富基金，都將因應最近股市下挫而買入股票，賣出債券。他們預期，共同基金的投資組合調整，將會買進340億到560億美元的股票，以期符合現代投資組合理論所定的股債六四比原則。

比共同基金更大筆的資金流，則來自年金基金這一塊市場，Panigirtzoglou團隊相信，6月底以前，年金基金敲進美股的金額，總計上看1,670億美元。其他外國買主，例如掌控挪威主權財富基金的挪威銀行（央行）、一直布局大量美股的瑞士央行瑞士國家銀行等，估計會投入400億美元。

小摩這份報告說，採用演算法電腦程式交易的交易商，基本上都依市場動能啟動交易，前述這些資金流入帶動股票上漲產生的動力，將觸發市場良性循環，有望看到美股至少收復今年一半失土。

股票 美股 投資

上一則

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

延伸閱讀

小摩：企業持續回購 底部已至

小摩：企業持續回購 底部已至
百慕達三角洲之旅 業者掛保證「消失就全額退費」

百慕達三角洲之旅 業者掛保證「消失就全額退費」
彭博5月防疫韌性排行 台灣驟降至51名 挪威居冠

彭博5月防疫韌性排行 台灣驟降至51名 挪威居冠
俄國簡化核發烏南居民護照程序 基輔批侵犯主權

俄國簡化核發烏南居民護照程序 基輔批侵犯主權

熱門新聞

紐約三大指數24日早盤全數下跌，因Snap獲利預警，加深投資人對經濟成長放緩的憂慮。(路透)

道瓊早盤跌逾400點、科技股重摔 都是因為這家社群媒體

2022-05-24 11:01
特斯拉到20日為止的周線跌14%，市值一周蒸發近1,100億美元。路透

特斯拉股價為何頻熄火？分析師：這些因素使然

2022-05-22 07:06
馬斯克在回答網友提問時表示，他認為經濟有下滑的可能性「其實是件好事」。

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

2022-05-27 08:39
聯準會(Fed)5月政策會議紀錄顯示，Fed準備進一步升息，超出市場預期，美股上漲。(美聯社)

Fed繼續升息 那指反彈1.7%

2022-05-25 16:29
橋水創辦人達里歐認為現金是垃圾，但股票更垃圾，建議持有房地產之類真正的資產。（路透）

橋水創辦人達里歐：現金是垃圾 股票更垃圾 房地產較好

2022-05-25 00:19
全球最大小麥進口國埃及雖然也有生產小麥，但大部分仍仰賴進口，圖為17日一位在田中收割小麥的埃及農夫。(Getty Images)

小麥飆漲 全球最大進口國示警：恐致數百萬人死亡

2022-05-22 11:53

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅
谷愛凌現身坎城紅毯 魔力轉圈圈引攝影師狂拍

谷愛凌現身坎城紅毯 魔力轉圈圈引攝影師狂拍