有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

摩根大通看好美股反彈。 路透

摩根大通（JPMorgan）股票 研究部門給客戶的最新分析報告提到，預期到6月底前將有超過2,500億美元資金流入美股 ，有望為美股的反彈提供支撐，得以更加遠離墜入熊市的險境。

美國財經媒體MarketWatch報導，以Nikolaos Panigirtzoglou為首的小摩股票分析團隊告訴客戶，在6月底之前，可能會有超過2,500億美元的資金流入美國股市。因為美國的共同基金、年金基金以及外國年金基金、主權財富基金，都將因應最近股市下挫而買入股票，賣出債券。他們預期，共同基金的投資 組合調整，將會買進340億到560億美元的股票，以期符合現代投資組合理論所定的股債六四比原則。

比共同基金更大筆的資金流，則來自年金基金這一塊市場，Panigirtzoglou團隊相信，6月底以前，年金基金敲進美股的金額，總計上看1,670億美元。其他外國買主，例如掌控挪威主權財富基金的挪威銀行（央行）、一直布局大量美股的瑞士央行瑞士國家銀行等，估計會投入400億美元。

小摩這份報告說，採用演算法電腦程式交易的交易商，基本上都依市場動能啟動交易，前述這些資金流入帶動股票上漲產生的動力，將觸發市場良性循環，有望看到美股至少收復今年一半失土。