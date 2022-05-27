一年半來最佳 股指本周止跌

隨著道瓊指數和史坦普指數上漲，投資人本周從痛苦的拋售中得到紓緩，以2020年11月以來最好的一周結束。(美聯社)

隨著道瓊指數 和史坦普指數上漲，投資 人本周從痛苦的拋售中得到紓緩，以2020年11月以來最好的一周結束。

道指上漲575.77點或1.56%至3萬3212.96點。史指上漲100.4點或2.47%至4158.24點。受軟體公司強勁財報和10年期美國國債殖利率 下降的提振，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲390.48點或3.33%至1萬2131.13點。

三大股指本周收高。道指本周上揚6.2%，終止1923年來最長的連跌8周走勢。史指收高6.5%而那指上揚6.8%；兩者都結束7周連跌。本周最大升勢來自26日和27日，得益於強勁的財報和通膨趨緩的報告提振了投資人情緒。

Globalt Investments資深投資組合經理人馬丁(Tom Martin)指出：「我們在這裡稍作休息，並對市場進行一些調整。」「之前已經走了很長一段路，速度非常快，如果能在這裡穩定下來，那麼我們所看到的下跌可能就是必要的，或者接近這個水平。」

一份顯示通膨放緩的報告27日有助提振了股市。4月核心個人消費支出(PCE)物價指數上漲4.9%，低於上月的5.2%。聯準會(Fed)在制訂政策時密切關注這份特別報告。

投資人也繼續分析零售財報。Ulta Beauty上漲12.47%，該公司上季業績優於預期；而Gap雖然調降了獲利財測，仍上漲4.32%。

富國銀行資深股票分析師哈維(Christopher Harvey)表示，「消費者似乎有一種『槓鈴』式的消費方式：低端必需品和高端體驗或精品表現良好，而一般商品的消費反而落後，也就是說，陽台上破舊不堪的家具還可以再忍耐一年。」

他補充指出，「本周各種零售商開始平衡宏觀報導，現在消費者的衰退似乎被過度誇大了。」

科技股漲幅居前。軟體公司Autodesk在公布最近一季的強勁業績後上漲10.31%。戴爾科技因財報而上漲12.86%，晶片製造商Marvell上漲6.72%。Zscaler和Datadog也走高，分別上漲12.57%和9.42%。

在此之前投資人一直都在評估本周反彈的持續性，以及這是緩壓反彈還是今年長期拋售的底部。

即使如此，均線仍遠低於高點，那指穩定處於熊市區域，史指上周曾短暫下跌較紀錄高點下跌超過20%。

那指目前較紀錄高位下跌約25.2%，而史指和道指分別下跌13.7%和10.1%。

Sanctuary Wealth投資長基爾伯格(Jeff Kilburg)表示，他將美國國債市場視為股市的「燈塔」。10年期美國國債殖利率已從今年3.25%左右的高點跌至2.75%以下。

他說，「我不會把它稱為熊市反彈，只是重新定位。很多人太過悲觀了。」「我認為關鍵在利率。當美國國債的漲幅超過3%時，這是走不了太久的。當它低於允許股市回升的2.75%時，那是動能完全明確的短期回歸股市。」