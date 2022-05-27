三星今年手機產量目標傳將下修10% 通膨和戰爭重創需求

三星電子傳出考慮把今年的智慧手機產量目標下修10%。路透

南韓每日經濟新聞旗下Pulse報導，三星 電子考慮將今年的智慧手機 產量目標下修10%，理由包括全球高通膨將拖累需求放緩，以及俄烏戰爭的不確定性環伺。

據報導，三星電子將下修高階和入門款手機的產量目標。它的競爭對手蘋果主要下修入門款手機的產量目標。

Pulse引述三星電子供應商的不具名管理人士報導，三星電子本周已通知零組件供應商，將全年智慧手機產量從3.1億支大砍至2.8億支。

南韓新韓投資 公司最新的投資報告也顯示，三星電子已把今年的智慧手機產量目標下修10%至2.7億支。

三星電子原先把今年的智慧手機產量目標拉高30萬支，為2017年來首見，主要是看好全球經濟穩健發展，但隨後發現需求不如預期，原因是俄烏戰爭和高通膨拖累經濟放緩。

新韓投資高級分析師朴鉉宇表示，三星電子預估，5月將比1月-4月的平均產量少35%，且本季預料比上季減少10%。

市調機構Counterpoint分析師朴鎮錫也說，三星電子減產的主因之一是俄烏戰爭，這已重創東歐的智慧手機銷售。他預估，全球入門款手機今年的需求會低於去年。