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戴爾營收優於預期 重返辦公室帶動商用PC需求

編譯劉忠勇／綜合外電
無論中國疫情封控、俄烏戰爭、或是總經疑慮，對戴爾業績都影響不大。路透
無論中國疫情封控、俄烏戰爭、或是總經疑慮，對戴爾業績都影響不大。路透

戴爾（Dell Technologies）上季營收超越分析師預期，反映企業用PC和網路硬體產品需求強旺，可見隨員工重返辦公室，企業也正陸續更新設備。戴爾盤後股價大漲。

戴爾公布4月29日止一季營收成長16%至261億美元，彭博調查分析師原估均值為250億美元。營收受到商用PC銷售額勁揚22%所激勵，商用PC也是戴爾利潤較好的產品。不計特定項目的每股獲利為1.84美元，也優於分析師所料。

戴爾含伺服器、儲存裝置、網路設備、科技服務在內的「基礎解決方案事業群」（ISG）營收較去年同期成長16%至 93億美元，其中伺服器和網路設備銷售最佳，成長22%至 50億美元，儲存裝置成長9%至42億美元。

戴爾的「客戶解決方案事業群」（即PC事業）營收成長17%至 156億美元，除商用PC成長22%至120億美元之外，消費者用PC成長3%，達到36億美元。

值得一提的是，無論中國疫情封控、俄烏戰爭、或是總經疑慮，對戴爾業績都影響不大。思科日前財報令人失望，投資人原本擔心企業科技支出可減緩。

不過，戴爾共同營運長 Jeff Clarke 仍表示，除供應鏈所面臨的考驗之外，通膨、晶片短缺、地緣政治等問題仍為經濟前景增添不確定性。但他仍強調， 「IT需求目前很健全」　

戴爾7月止一季的營收預料在261億美元至271億美元，優於分析師平均估計的255億美元。不計特別項目的每股獲利將在1.55美元到1.70美元。分析師原估1.45美元。

財務長 Tom Sweet 表示：「我們預料外匯將是Q2（7月為止一季）和全年度的阻力。」

戴爾在盤後交易大漲6%，今年來跌22%。

營收 分析師 疫情

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