美銀指Fed可能9月暫緩升息 專家：明年恐需降息

美國銀行策略師表示，如果經濟惡化且通膨率下降，聯準會可能在9月暫停緊縮貨幣政策。（路透）

美國銀行（BofA）的策略師周四表示，如果經濟惡化且通膨率下降，聯準會 （Fed）可能在9月暫停緊縮貨幣政策。同日，海曼資本（Hayman Capital）投資長Kyle Bass說，聯準會最終會遭遇停滯性通膨，將不得不在2023年降息。

聯準會周三公布5月3-4日政策會議記錄，所有決策者都同意升息 兩碼抗通膨，並有多數與會者認為，6月和7月再以此幅度升息可能合適。但會議記錄也顯示，聯準會正努力在不引發衰退或大幅推高失業率的情況下降低通膨，有幾位與會者說這項任務深具挑戰性。

美國銀行策略師撰寫報告指出，如果金融狀況惡化，聯準會9月可能暫停緊縮政策，將基準隔夜利率維持在1.75%-2%區間。

他們說：「最近看到聯準會的溝通方式出現微妙但顯著的變化，考慮到富挑戰性的總經環境、金融條件收緊，以及通膨可能走軟，部分聯準會官員建議可選擇放緩或暫停升息。」

美國銀行指出，聯準會可能認為1.75%-2%的聯邦基金利率提供「政策正常化，給了停下來評估政策對就業和通膨影響的機會」。

這些策略師說，暫停緊縮政策可能導致美債殖利率 整體下滑。

知名投資人Kyle Bass則在接受CNBC訪問時表示，雖然聯準會對疫情的「下意識」反應在「我們看來有其必要」，他們正在為要怎麼收回多投放的40%流動性而感到為難。

此外，由於「數十年來的糟糕政策」，經濟降溫的同時，會看到食品和能源價格上漲。Bass預計，今年底或明年初將出現輕微的經濟衰退。

他相信聯準會最終會遭遇停滯性通膨，因此不得不降息，而聯準會在暫停或逆轉政策之前，本輪升息的幅度不會超過200個基點太多。

他談到周三的聯準會會議記錄時指出，聯準會研究人員仍預測2022年經濟可成長2.8%，這意味在第1季的萎縮之後，成長率要達到4%才能實現目標。