道指連升5日 史指連跌將止

在Dollar Tree飆升協助下，美股26日上漲。(美聯社)

美股 26日上漲，華爾街可望中止連續每周下跌。

道指連續第5個交易日上漲，上漲516.91點或1.61%收3萬2637.19點。史坦普500指數上漲79.11點或1.99%至4057.84點。在Dollar Tree飆升協助下，那斯達克綜合指數上漲305.91點或2.68%至1萬1740.65點。那指早盤落後於其他平均股指，但收盤卻表現出色。

道指過去8周下跌，而史指和那指則連續7周下跌。然而，本周美股似乎在一定程度上重新站穩腳跟，因為投資 人希望看到通膨見頂並在這些水平上尋求價值。

道指和史指本周分別上漲4.4%和4%。那指上漲3.4%。

LPL Financial首席股票策略師克羅斯比(Quincy Krosby)說，「即使這在預期中，並且備受關注的潛在『超賣』反彈，但今天市場攀升的基礎顯示，上周對最重要的美國消費者悲觀情緒伴隨著可怕的衰退頭條新聞可能已經過頭了。」

她說，「可以肯定的是，本周公布的數據顯示經濟正在放緩，聯準會(Fed)似乎準備在未來2個月以50個基點的幅度升息。」「但占美國經濟70%的消費者正在節制支出的說法被誇大了，因為財報加上正向的財測證明並非如此。」

有些人仍然對反彈不信任，因為自年初以來美股一直處於持續下跌趨勢，其中紓壓反彈一再出現。Horizo​​n Investments投資組合策略主管希爾(Zachary Hill)表示，現在將重點從通膨轉向成長還為時過早。

他說，「我們認為本周美股的反彈本質上是技術面的，而不是整體趨勢的變化。」「金融環境收緊抑制了實體經濟的需求，這仍然是Fed希望透過它來冷卻通膨的通路。在這種情況發生變化之前，像本周美股出現的反彈，雖然在經歷近兩個月的持續下跌後有些預期，但很可能只是短暫的。」

美股反彈主因零售業強勁的財報提振投資人情緒；上周大型零售商令人失望的業績讓投資者情緒受挫。梅西百貨調升2022年獲利前景後，股價 飆升19.31%；Williams-Sonoma上漲13.17%，該公司的營收和獲利均超出預期。

折扣零售商Dollar Tree在公布財報後上漲21.87%，並幫助推動那指走高。Dollar General也公布了強勁的業績，股價上漲13.71%。SPDR史坦普零售ETF上漲逾4%。投資人期待好市多的上季業績，在收盤後公布。

晶片製造商輝達股價因第2季業績財測弱於預期以及招聘放緩的警告而反彈。在眾多分析師重申對該股的買入評級並強調該公司數據中心業務的發展動能後，該股反轉並上漲5.16%。

克羅斯比說，「交易回報的曙光」也有助於提振投資人情緒。具體來說，晶片製造商博通宣布計畫以610億元的價格收購雲端計算公司VMware，這將是史上最大的科技收購案之一。博通上漲3.58%，VMWare上漲3.17%。

克羅斯比說，「這證明了隨著市場重新調整其估值，而Fed提高利率並開始縮減其資產負債表，價值正在創造。」

在其他個股方面，在馬斯克將收購承諾提高到335億元後，推特股價上漲6.35%，分析師表示，這代表他完成交易的最新認真度和可能性增加。

另一方面，軟體股Snowflake收復大多數跌幅，但在該公司的營業獲利率財測低於預期後下跌了4.5%。

商務部報告，第1季國內生產總值(GDP)以年率1.5%的速度下降，低於《道瓊》預測的1.3%，並且比初值1.4%有所擴大。

截至5月14日當周初請失業金人數總計21.8萬人，較前周有所增加，略高於預估的21.5萬人。