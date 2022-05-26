馬斯克承諾增加個人出資335億 推特股價隨即上漲逾5%

馬斯克就收購社交媒體公司推特的交易增加個人出資額。(美聯社)

馬斯克 （Elon Musk）昨天通知美國監管機構，他將減少收購推特 （Twitter）的債務融資金額，因為他和合作夥伴準備為這筆交易投入335億美元。

消息傳出後，推特股價隨即上漲超過5%。儘管馬斯克先前因擔心機器人帳號和垃圾郵件帳號數量而宣布「擱置」收購，但市場顯然將這項消息視為收購正在進行的表徵。

馬斯克在提交給美國證券管理委員會（US Securities and Exchange Commission）的文件中表示，他將就推特收購案尋求130億美元貸款，而非如之前所說的將近1倍金額。

馬斯克一直希望拉攏推特共同創辦人多爾西（Jack Dorsey）等主要推特投資 人，希望他們與他合作，將這家總部位於舊金山的公司私有化。

馬斯克在向監管機構申報的文件中表示，他已取得新承諾，這將讓他降低對貸款的依賴。但馬斯克並未具體說明，他是自掏腰包，還是贏得了推特大股東的支持。

分析師擔心馬斯克將使用數以十億美元計的特斯拉（Tesla）股權進行融資；一旦馬斯克這樣做，這家電動汽車公司的股價將受到推特命運的影響。

投資機構韋德布希證券公司（Wedbush Securities）科技分析師艾夫斯（Dan Ives）在推文中表示，馬斯克改變推特收購融資結構之舉屬於「正面動作」，但收購的「高風險遊戲仍在繼續中」。

艾夫斯指出，韋德布希證券公司認為，馬斯克收購推特的成敗機率各半。

推特股價曾因跡象顯示馬斯克可能無法以每股54.20美元的承諾價格完成收購而下跌，也因交易正在進行的跡象而上漲。

在25日的盤後交易中，推特股價略低於40美元，表明投資人對最初談成的交易條件缺乏信心。

另一方面，據路透社報導，推特投資人25日在年度股東大會中阻止馬斯克的盟友、私募股權公司銀湖投資集團（Silver Lake）共同主席德班（Egon Durban）繼續待在董事會。

德班於2020年加入推特董事會。近期隨著馬斯克的收購計畫充滿不確定性，德班也備受批評。

匹茲堡Bokeh Capital Partners投資長佛瑞斯特（Kim Forrest）說：「推特董事會尚未接受馬斯克和他的推特願景。因此他的盟友無法繼續待在董事會，這並不令人意外。」

本次投票顯示，針對馬斯克的收購計畫，或者他是否願意兌現諾言，推特投資人可能抱持懷疑態度。不過，預料投資人將在另場時間未定的會議中，以壓倒性票數通過馬斯克的收購案。