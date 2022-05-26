晶片業歷來規模最大 博通以約610億美元收購VMware

博通已同意以約610億美元收購VMware。(路透)

晶片 大廠博通（Broadcom）已同意以約610億美元收購雲端 運算業者VMware，，以擴大布局軟體事業。這也是晶片業歷來規模最大的併購案。

彭博資訊報導，根據26日的一份聲明，VMware股東可選擇接受每股142.5美元的現金，或以每股VMware股票 換0.252股的博通股票。博通的收購價格，比VMware在彭博揭露這樁併購案前一天的20日收盤價溢價約44%。

這樁交易是晶片業者歷來最大規模的併購案，也是博通執行長陳福陽最新的收購行動。陳福陽已把博通打造成規模龐大且業務多元的科技業者，博通收購VMware後，將能壯大軟體產品陣容，這是陳福陽近年來策略的關鍵一環。他在2018年收購企業軟體業者CA Technologies，並於2019年收購賽門鐵克（Symantec）公司的企業資安事業。

博通的收購提案已獲得得VMware重要股東戴爾和銀湖資本的支持，這樁交易也包含VMware可徵求潛在買家出價的「尋購條款」（go-shop provision）。

博通為市值名列前茅的晶片業者，產品包括智慧手機iPhone和工業機具的零組件，但成長最快的業務為資料中心領域，博通強化軟體布局，有助其加強服務企業客戶。