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推特盤後大漲6% 馬斯克承諾 股權融資提高至335億

編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克收購推特需要籌措現金的壓力減輕了。(路透)
馬斯克收購推特需要籌措現金的壓力減輕了。(路透)

全球首富馬斯克周三（25日）調整為440億美元推特收購案進行的融資安排，承諾增加62.5億美元股權融資，使整個股權融資額提高至335億美元，同時把利用他手上特斯拉持股進行的保證金貸款融資降至零。消息激勵推特盤後股價一度大漲近6%。

彭博資訊報導，根據周三向監管機關遞送的文件，馬斯克再多取得了62.5億美元的股權融資，如此一來，保證金融資的部分就能相應減少同等額度。

報導指出，最新的融資結構，能夠降低特斯拉股價下跌為收購案本身所帶來的風險。從馬斯克4月初首度宣布有推特持股以來，特斯拉股價迄今下跌約40%，若繼續下跌，將引發馬斯克承諾用於保證金貸款的股票擔保不足問題。

馬斯克持續為440億美元的推特收購案籌措資金。申報文件顯示，馬斯克與推特共同創辦人多西和其他投資人討論後，他們願意將股權轉移到私有化後的推特。

馬斯克買下推特的原始條件是，股權部分為210億美元，加上以特斯拉股票做擔保的保證金貸款125億美元。截至5月5日，這筆交易須以保證金貸款取得的融資額度已經降到62.5億美元，因為馬斯克另外爭取到其他投資人的股權承諾。

馬斯克是彭博億萬富豪排行榜中的全球首富，身價2,000億美元主要根據他在電動車大廠特斯拉的股權。

周三盤後交易時段，推特股價一度大漲6.8%，而特斯拉曾下跌1.4%。

馬斯克 融資 推特

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