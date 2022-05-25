Airbnb退出中國 競爭者途家藉機向房東招手

Airbnb於24日正式宣布，今年7月30日起暫停中國境內旅遊房源等相關服務。(路透)

Airbnb於24日正式宣布，今年7月30日起暫停中國境內旅遊房源等相關服務。消息一出，不少房東 、民宿 業者議論。有些人還無法應對突如其來的狀況，中國旅遊平台途家網藉機招手。

第一財經等媒體報導，Airbnb中國區主席柏思齊（Nathan Blecharczyk）24日向房東及用戶發信表示，2016年Airbnb開始在中國的業務，十分珍視中國市場。但面對疫情 挑戰，Airbnb做出艱難決定，就是將聚焦出境遊業務，自2022年7月30日起暫停境內遊房源、體驗及相關服務。

消息傳出後，中國眾多的房東、民宿業者社群引發熱烈討論，有些人抱怨Airbnb單方面的決定，讓人覺得被潑冷水，也有人考慮自此退出旅遊租房市場。

澎湃新聞報導，受疫情影響，不少Airbnb的房東這兩年來過得辛苦，然而由於Airbnb有完善的系統和服務，加上客戶的平均素質高，不但讓很多民宿門外漢進入行業的門檻降低，也讓不少房東願意持續留在這個平台上，甚至為因應複雜的評價體系、繳交諸多資料也沒有太多怨言。

報導引述業界人士表示，自疫情發生以來，有些民宿業者、房東會選擇在多個民宿平台同時上架房源。不過，也主力在Airbnb的業者因為口碑好，帳號的權重高，排序比較前面，因此只在Airbnb上架。

一名只在Airbnb上架房源的房東受訪時提到，「我原本相信可以重拾驕傲，現在的心情如同一盆冰水突然潑到了我們頭上」。

在Airbnb宣布暫停中國國內旅遊的服務後，中國旅遊平台途家網隨即向這些業者招手，宣布開設「綠色審核通道」，同時即將推出「一鍵上線」等多項服務，協助業者盡速在途家平台上線。

然而上述業界人士分析，對於只在Airbnb經營的房東而言，進入其他平台就是一切歸零、重新開始。有些人在經歷一連串的挫折後，也正在考慮退出市場。