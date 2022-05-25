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Fed會議紀錄：決策官員一致支持6、7月各升息2碼

編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會。（路透）
美國聯準會。（路透）

聯準會（Fed）官員在5月初的會議上一致認為，有必要在接下來的兩次會議上以每次2碼的幅度升息，藉此對抗通膨，延續積極的升息步調以便決策者日後能在必要時靈活調整。

Fed在5月3、4日的會議決議將基準利率調高2碼，為20年來最大升息幅度，25日公布的會議紀錄顯示，「多數與會者認為，在接下來的兩次會議上，每次升息50個基點（2碼）可能是合適的。許多與會者預測，加快撤出支持性貨幣政策將使委員會在今年稍晚處於有利地位，能夠更好地評估政策緊縮的效果。」

會議紀錄顯示：「所有與會委員一致認為，美國經濟非常強勁，勞動力市場非常吃緊，通膨非常高」，而且，考量到持續的全球供應問題、烏克蘭戰爭和中國大陸繼續實施防疫封控措施，通膨加速的風險「傾向上行」。

紀錄公布後，美國公債殖利率出現波動，股市走高，美元回吐漲幅。市場仍然預期Fed會在未來兩次會議上總計升息4碼，隨後在年底前剩下的三次會議上都升息1碼。

貝萊德美國固定收益主管米勒（Bob Miller）表示，會議紀錄暗示，7月將是Fed的一個關鍵轉折點，「接下來兩次升息2碼已是確定，7月之後的政策路徑將取決於通膨路徑和校正勞動力市場失衡方面取得的進展。如果這些因素改善，Fed將獲得一些喘息空間」，可減少升息，否則，Fed可能會被迫提高對經濟的限制。

會議紀錄顯示，聯準會面臨的難題是，如何在不導致經濟衰退或失業率大幅提高的情況下，用最好的方式推動通膨回落。在本月的會議上，「幾位」與會委員表示，在當前環境下，這項任務將被證明充滿挑戰。

不過，「多位」與會委員表示，數據已開始顯示，通膨問題可能不再惡化，但他們也同意，「現在就確信通膨已經觸頂還為時過早」。

會議紀錄顯示，經濟依然強勁，家庭狀況非常好，以至於與會委員認為，可能更難讓人們停止支出，進而減輕物價壓力。另一方面，企業的供應受限情況依然嚴重，聘僱仍面臨困難，企業滿足需求的能力仍然有限，這都是導致物價持續上漲的原因。

由於幾乎不確定這些問題何時可能緩解，對於即將到來的兩次升息後可能出現的情況，Fed官員的看法分歧，有人認為今年秋天將完全停止升息，還有人認為9月、11月和12月的會議上都應該大幅升息2碼。

升息 殖利率 聯準會

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