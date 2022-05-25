Fed繼續升息 那指反彈1.7%

聯準會(Fed)5月政策會議紀錄顯示，Fed準備進一步升息，超出市場預期，美股上漲。(美聯社)

聯準會(Fed)5月政策會議紀錄顯示，Fed準備進一步升息，超出市場預期，美股上漲。

道瓊工業平均指數 上漲191.66點或0.6%至3萬2120.28點。史坦普500指數上揚37.25點或0.95%至3978.73點。那斯達克綜合指數上揚170.29點或1.51%至1萬1434.74點。所有主要平均股指本周可望走升。

Fed 5月3日至4日的會議紀錄顯示，官員們認為有必要迅速升息，而且可能超出市場預期，以平息近期的通膨壓力。

會議紀錄指出，「大多數與會者認為，在接下來幾次會議上，目標區間調高50個基點可能是適當的。」此外，聯邦公開市場委員會(FOMC)成員表示，「根據不斷變化的經濟前景和面臨的風險，限制性政策立場很可能變得適當。」

10年期美國國債殖利率 在會議紀錄發布後幾乎沒有變化，停滯在2.75%，但股市反彈至盤中高點。最近，由於通膨接近40年高點，投資 人的擔憂已從高利率轉向經濟衰退的可能性。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「沒有任何意外，這就是我們可能反彈的原因，即使受到打擊之後，反彈也是全面性的。」「這不是什麼新鮮事，但市場不想聽到比它們已經提出更鷹派的聲音。」

零售業仍是25日焦點，在主要股指開盤下跌後引領市場走高。之前報導指出，競購者仍在競標Kohl's，股價上漲11.89%。SPDR史坦普零售ETF上漲6.8%。

在業績超出銷售預期並調升全年展望後，Nordstrom上漲14.02%。而即使調降財測，但迪克體育用品仍因強勁的財報上漲9.69%。即使巴克萊銀行在該公司24日周二發布喜憂參半的財報後調降其評級，百思買仍攀升8.97%。

自上周以來，正逢零售商的財報熱潮，引起投資人的關注，他們急切地想看看企業如何應對高漲的通膨。投資人和分析師指出，看似零售業的慘敗反映出消費者對服務而非商品的需求發生了轉變，有些人則認為股票可能因其業績而受到過度懲罰。

Hightower Advisors首席投資策略師林克(Stephanie Link)表示：「我知道每個人都在關注沃爾瑪和目標百貨，」當它們上周因業績疲軟而暴跌時，這讓投資者感到害怕，「但我們也關注像TJX這種實際達成目標並提高獲利率財測的個股。」

她補充指出，「服務業和高級零售業事實上表現仍然相當不錯。」並指出Ralph Lauren在Nordstrom的設計師和鞋類業務中的獲利和營收以及積極的表現「有助競爭，因為人們想為各種場合買東西」。

其他方面，科技股在前一交易日領跌市場後反彈。稅務軟體公司Intuit上季財報獲利和營收優於預期並調升本季財測後， 股價上漲8.21%。DocuSign和Zoom Video也分別上漲8.32%和8.48%。輝達盤後發布財報前上漲5.08%。

消費性非必需品和能源是史指表現最好的類股，分別上漲2.8%和2%。

即使25日走升，三大股指仍距歷史高點甚遠。表現最優的那指仍深陷熊市，較52周高點下跌29.5%；努力避免淪入熊市的史指目前下跌17.4%；道指較高點下跌13%。