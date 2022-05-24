我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學槍擊案致21死 拜登籲終結槍枝暴力的大屠殺

喬州州長選舉決裂 川普：不擔心潘斯選總統

大賣空本尊又示警 避險大亨：猛升息或崩盤才能阻通膨

編譯葉亭均／綜合報導
避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）。（路透）
避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）。（路透）

在美國科技股24日又崩跌之際，電影「大賣空」主角原型、因放空次貸泡沫而成名的投資人貝瑞（Michael Burry）一則神祕推文，又增添市場的悲觀情緒。另一方面，避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）表示，唯有聯準會更積極升息，或市場拋售演變成全面崩盤，竄升的通膨才會消退。

經營Scion Asset Management資產管理公司的貝瑞24在推特貼文說：「正如我在2008年所說，這就像看著飛機失事。很痛苦、不好玩，我笑不出來。」

彭博資訊指出，無法確切了解貝瑞的言下之意。推特使用者敦促他具體表明他是否認為會有像2008年危機一樣嚴重的金融崩潰。其他一些財經媒體則詮釋說，貝瑞是在向投資人發出警訊。

曾在2008年金融危機前放空房市的貝瑞不乏會在推特上推文吸引注意，但他習慣會刪除貼文。他在約一年前警告散戶「崩盤之母」來臨。

當前正值美股標普500指數已連七周下跌，寫下2001年來最長連跌走勢。美國政府數據也顯示，4月新屋銷售大減，顯示高房價和房貸利率大幅提高，顯然正讓過去兩年來景氣火熱的房市降溫。

另外，避險基金大亨、潘興廣場資本管理公司創始人艾克曼（Bill Ackman）同日也推文，再度呼籲聯準會積極升息。他說：「通膨失控。通膨預期正在失控。市場正在內爆，因為投資人不信任聯準會將阻止通膨。如果聯準會不執行其任務，市場將做聯準會的工作，這就是現在正在發生的。」

艾克曼說：「阻止今日嚴重通膨的唯一方法，是積極的貨幣緊縮，或是經濟崩潰。在當前有空前的職缺、失業率3.6％、能源、糧食、房屋、勞力供需長期失衡，以及薪資-物價上漲之際，除非聯準會積極升息，或是股市崩盤、催化出經濟崩潰和需求減少，否則通膨大幅降低是無望的。」

艾克曼推文表示，透過大舉升息，聯準會可為所有人保護和增強股市和經濟實力，同時抑制破壞生活的通貨膨脹，尤其是最弱勢族群的生計。

聯準會 升息 投資

上一則

社群媒體股單日市值蒸發逾千億 美科技股恐怕還沒觸底

下一則

研發人造肉和純素冰淇淋 食品技術基金籌3億美元創新高

延伸閱讀

美債殖利率重挫 經濟疲軟讓市場下修聯準會升息水準

美債殖利率重挫 經濟疲軟讓市場下修聯準會升息水準
商品基金因通膨避險需求重獲青睞 今年淨流入387億美元

商品基金因通膨避險需求重獲青睞 今年淨流入387億美元
聯準會通膨前調查 去年近8成民眾 認財務狀況不錯

聯準會通膨前調查 去年近8成民眾 認財務狀況不錯
日圓購買力 上月降至近50年低點

日圓購買力 上月降至近50年低點

熱門新聞

電動車大廠特斯拉沒進史坦普ESG指數之內。(路透)

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

2022-05-18 21:46
高油價的焦慮已外溢到各行各業，圖為華府一位主婦在中東食品超市購買食物。(Getty Images)

高油價短期難緩解 物價全面上漲 美經濟陷入衰退陰影

2022-05-20 21:55
因另一家主要零售商警告成本壓力上升，證實投資人對通膨上升和重新點燃2022年殘酷拋售的最嚴重擔憂，道瓊工業平均指數18日創下2020年來單日最大跌點。美聯社

零售商示警通膨 道指重挫1165點

2022-05-18 17:14
美國股市近來走下坡，縱有間歇式的反彈，漲勢也難以為繼。美聯社

美股走空 熊市「悲傷五階段」現在走到哪了？

2022-05-18 07:15
紐約三大指數24日早盤全數下跌，因Snap獲利預警，加深投資人對經濟成長放緩的憂慮。(路透)

道瓊早盤跌逾400點、科技股重摔 都是因為這家社群媒體

2022-05-24 11:01
特斯拉到20日為止的周線跌14%，市值一周蒸發近1,100億美元。路透

特斯拉股價為何頻熄火？分析師：這些因素使然

2022-05-22 07:06

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了
倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首