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社群媒體股單日市值蒸發逾千億 美科技股恐怕還沒觸底

編譯葉亭均／綜合報導
Snap調降財測，引發社群媒體公司股價重挫。（路透）
Snap調降財測，引發社群媒體公司股價重挫。（路透）

美國大型科技股24日再度重挫，也澆熄市場上有關科技股已觸底的希望。

Google母公司字母（Alphabet）24日重挫5%，此前社群平台Snapchat母公司Snap調降一個月前才發布的財測，理由是總體經濟條件惡化，引發整個數位廣告市場景氣廣泛下滑的疑慮。Snap股價崩跌43%至每股12.79美元，跌破2017年上市時的17美元，市值損失約160億美元。

這也使得早已陷入用戶數成長停滯、同時擔心升息帶來影響的社群媒體公司飽受衝擊，社群媒體股24日市值蒸發超過1350億美元。

最近的科技股動盪也讓投資人回想起疫情期間最糟的日子，Alphabet在歷經2020年10月來最大單日跌幅後已觸及52周低點；亞馬遜24日大跌3.2%，公司市值跌破1兆美元水準，為2020年4月來首見；臉書母公司Meta Platforms重挫7.6%，自去年9月創下歷史高點迄今已大跌超過50%，反映自家用戶數成長減緩的問題。

Oanda高級市場分析師莫亞（Edward Moya）表示：「顯然多數公司將無法避開陷入麻煩的總體環境。」

花旗集團分析師喬西（Ronald Josey）表示：「總體景氣減緩可能影響整個網路領域的廣告業績，我們認為受品牌廣告影響更多的平台，像是推特、Google的YouTubee和Pinteres所感受到的衝擊可能更大。」

隨著聯準會積極推動升息以對抗竄升的通膨，以科技股為主的那斯達克100指數已從去年高點下滑近30%。股價崩跌帶動預估本益比落回至接近長期的平均水準，引發市場認為賣壓已接近底部的樂觀情緒。

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）25日盤後將公布財報，聯準會也將公布上次的會議紀錄，投資人正慎防股市出現更多波動。

社群媒體 投資 股價

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