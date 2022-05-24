Snap拉低科技 那指跌2.35%

對Snap慘淡業績預期警告的擔憂蔓延到其他科技股。(美聯社)

那斯達克綜合指數 下跌，因為對Snap慘淡業績預期警告的擔憂蔓延到其他科技股，而道瓊工業平均指數從盤中低點反彈。

以科技股為主的那指下跌270.83點或2.35%至1萬1264.45點。藍籌道指上漲48.38點或0.15%至3萬1928.62點，盤中最低下跌1.6%。與此同時，史坦普500指數下跌32.27點或0.81%至3941.48點。

道指在尾盤獲得來自聯合健康(UnitedHealth Group)上揚1.11%的推動；其餘道指成份股如麥當勞、Verizon和IBM也都上漲逾2%。

由於擔心經濟衰退的投資 人湧入債市，推升價格上漲，10年期美國國債殖利率 突然走低。在今年稍早時攀升至3.21%的高點後，10 年期美國國債殖利率24日回落至2.73%。

在社交媒體公司Snap發出預警後，由於擔心數位廣告放緩，科技公司的股票領跌。該公司表示本季獲利和營收目標可能錯過預期且預警招聘放緩，股價暴跌43.08%。Meta Platforms隨Snap走低，下跌7.62%。谷歌母公司Alphabet下跌4.95%至52周新低。

Vital Knowledge箭略師克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中寫道，「罪魁禍首是23日盤後的Snap財報預警。」「有些人可能會懷疑，一家相對較小且常年無利可圖的短影音社交媒體公司可以衝擊整個走勢，但考慮到走勢的敏感性，SNAP就是有這種能力。」

他說，「科技仍然在股市中占有主導地位，無論是在數量上還是心理上，畢竟它仍占最大權重。即使過去幾個月進行了積極的清算，但人們仍然擁有很多。」

亞馬遜也跌至52周新低，收跌3.21%。蘋果下跌1.92%。

摩根史坦利分析師在Snap發出預警後寫道：「我們預計所有線上廣告平台都會感受到消費者大幅回落的一些影響。」「廣告是最具周期性的。」

23日美股大漲，道指上漲618點或近2%。史指1.9%，那指上漲1.6%。由於道指連續8周下跌，而史指20日短暫觸及熊市區域，市場陷入了無情的拋售，因此短暫反彈。

億萬富翁對沖基金經理阿克曼(Bill Ackman)在一系列推文中表示，隨著通膨失控，聯準會(Fed)大舉升息是馴服它的唯一方法，投資人最終將支持這些措施以避免「經濟崩潰和需求破壞」。

他說，「如果Fed不盡責做事，市場就會履行Fed的職責，這就是現在正在發生的事情。」「阻止如今肆虐的通貨膨脹的唯一方法，就是積極收緊貨幣政策或經濟崩潰。」

史指在20日盤中一度從高點下跌超過20%後，目前較其紀錄高點下跌18.2%。道指連續周數創1923年以來最長。

除了科技股外，由於上周目標百貨和沃爾瑪的獲利和財測疲軟，零售業的虧損也推動了拋售。投資人24日從該行業得到更多壞消息，Abercrombie & Fitch在財報中聲稱運費和產品成本對第1財季的銷售造成壓力，股價下跌28.58%。

百思買股價最初是在該公司財報顯示好壞參半後大漲，但收盤小漲 1.21%。在23日的紓壓反彈中，零售商是史指中漲幅最大的股票之一。 Nordstrom和Urban Outfitters將在24日收盤後公布財報。

Sofi投資策略主管楊恩(Liz Young)表示，「這種如此大的洗盤和動盪的環境是一個交易良機；它可以在任何一天讓你感覺昨天做錯了，而第二天是彌補的時機。」