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道瓊早盤跌逾400點、科技股重摔 都是因為這家社群媒體

編譯王巧文／綜合外電
紐約三大指數24日早盤全數下跌，因Snap獲利預警，加深投資人對經濟成長放緩的憂慮。(路透)
紐約三大指數24日早盤全數下跌，因Snap獲利預警，加深投資人對經濟成長放緩的憂慮。(路透)

11:00AM更新

道瓊指數下跌逾480點後再回拉，目前跌幅超過400點。

10:00AM

美國股市24日再度下跌，道瓊指數早盤跌逾200點，因為Snap獲利預警拖累社群媒體類股市，加劇投資人對經濟成長放緩的憂慮。

紐約三大指數早盤全數下跌，道瓊跌0.6%、標普500指數跌1.2%，那斯達克綜合指數更跌3%，美國社群媒體平台Snap的股票暴跌逾38%，拖累科技股賣壓出籠，Meta股價也跌逾7%、Alphabet跌6%、亞馬遜跌3%、Pinterest重挫20%，台積電ADR跌約2%。

Snapchat母公司Snap在23日盤後發布獲利預警，警告本季獲利和營收將低於預估後，不僅重創社群媒體類股，在投資人擔心經濟衰退之際，還衝擊原已脆弱的市場信心，科技股賣壓尤其沈重。

Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli表示，Snap導致股市今早遭到嚴重打擊，顯示當前股市極度敏感，即使是一個規模較小且常年不獲利的社交媒體公司財測示警，都可以拖累整個股市。

他說：「從數字（權重）上或是心理上，科技股仍占據市場主導地位，儘管過去幾個月來投資人已積極清倉，但仍有大量部位尚未了結」。

歐元24日走強，原因是歐洲央行總裁拉加德表示，在祭出行動抑制高居不下的通膨率後，不會急著撤回貨幣刺激措施。DXY美元指數23日跌逾1%後24日早盤再跌0.3%。

T投資人本周將關注新出爐的住宅銷售數據，以及聯準會（Fed）主席鮑爾的演說。高檔百貨諾斯壯（Nordstrom）和服飾品牌Ralph Lauren也將本周稍後發布財報。

社群媒體 指數 投資

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