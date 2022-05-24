商品基金因通膨避險需求重獲青睞 今年淨流入387億美元

全球小麥市場勃發，連在加薩走廊的小麥田都感受到熱度。（路透）

大宗商品基金多年乏人問津之後，最近重獲機構投資人青睞，主要是為通膨進行避險操作。

金融時報引用花旗集團的資料報導，今年截至5月10日，綁定石油 、小麥等大宗商品的基金，資金淨流入金額高達387億美元。3月俄烏戰爭打了一整月時，每周資金流入都在高檔。

DWS基金經理表示，農業類大宗商品吸納到大多數的資金。晨星追蹤的數據也發現，無論是廣泛的基金還是特定分類基金，都呈現資金淨流入。今年農業大宗商品淨流入資金有245億美元，其中逾95%都投入追蹤農產商品的指數 型基金。

今年大宗商品價格本來就因為新冠疫情 造成的供應鏈混亂而飆高，年初冬季時，石油與天然氣又特別漲一波。3月時做為廣泛商品市場指標的標普GSCI指數，觸及2008年以來最高水準。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭，穀物、食用油、肥料，能源又再加入，價格全面跳升。全球通膨燒得更凶，開發中國家的糧食危機加劇。

標普GSCI指數3月到達最近的高峰後，雖見下滑，但今年到目前，增幅仍有37%。這樣的表現，比起MSCI全球股市指標的年減16%，好得太多。Ice Data Services所追蹤的全球高評級債券指標下跌8%，也沒有標普GSCI指數的成績好。