人棄我取 企業主管大舉抄底自家股票 美股觸底不遠？

美國企業內部主管近期大買自家股票，圖為紐約證交所交易員。（美聯社）

儘管投資 人因擔心經濟衰退而拋售股票 ，但美國企業內部主管卻趁機大買自家股票。

在美股史坦普500 指數連跌七周，創下10年來最長跌勢之際，企業內部人士正進場「抄底」。這些主管的買進行動曾在2020年空頭市場期間成功顯示出股市觸底。

根據Washington Service彙整的資料，超過1100位企業主管在5月買進自家公司股票，即將出現2020年3月來首度買股人數超過賣股人數的情況，而當時正是疫情期間的市場谷底。

此時正值投資人從股票基金撤離資金。EPFR Global追蹤的股票基金已連六周資金淨流出，寫下2016年來最長資金撤離紀錄；同時間，華爾街策略師忙著調降市場展望，理由是聯準會積極緊縮貨幣政策，可能引發經濟陷入衰退的風險。

這些逢低買進的企業內部人士若真成功抄底，主要得歸因於他們對企業預期獲利有信心。如果當前的預測實現，史坦普500企業明年合計每股盈餘為248美元，基於該預測，史坦普500指數當前本益比為16倍，以歷史標準而言是便宜的。

美企主管逆勢加碼買進股票，可能代表他們對獲利表現有信心，儘管聯準會為經濟踩剎車。Icon Advisers執行長、《不受青睞的熊市》一書作者卡拉漢表示：「投資人是在高空三萬英尺或宏觀下操作，內部人士則是在地面操作。我們相信公司的基本面觀點通常是正確的。」

很顯然地，公司內部人士的買／賣比率在2015年8月和2018年底也大幅提高，前者是在股市觸底之前，後者則剛好在觸底時期。這項比率在5月激升至10.4，遠高於4月的0.43。

星巴克臨時執行長舒茲（Howard Schultz）和英特爾執行長基辛格都是在近期股市動盪、史坦普500指數瀕臨陷入空頭市場之際，大買自家股票的公司內部人士。

不過，當前市場氛圍顯然是股市最糟的情況還未過去，徘迴不去的威脅因素包括聯準會緊縮貨幣政策、供應鏈受擾，以及中國大陸實施新的防疫封控措施。