三星考慮在德州奧斯汀加碼投資 正洽談尋求租稅優惠

南韓三星電子正考慮在德州奧斯汀附近加碼投資， 正洽談尋求租稅優惠。(路透)

南韓三星 電子正考慮在德州 奧斯汀附近加碼投資 ，僅僅六個月前，該公司才宣布要在當地投資170億美元設廠。

彭博資訊報導，三星正尋求從兩個郊區學區曼諾（Manor）和泰勒（Taylor）獲得租稅優惠，這兩個地區周二（23日）已召開特殊會議，以決定是否推動三星申請的房地產稅租稅優惠，即德州稅法第313章。若核准，委員會將向德州的審計局提出正式申請。

三星奧斯汀半導體公司（Samsung Austin Semiconductor）公關主管Michele Glaze表示：「雖然我們當前沒有特殊興建計畫，向德州進行稅法第313章的申請，是三星評估可能在美國興建額外晶圓廠可行性長期規劃過程的一環。」

周二召開的委員會議指出，三星正在奧斯汀地區尋找額外地點以便擴大業務。這對試圖成為半導體產業重鎮的德州而言是一大利多。德州儀器（Texas Instruments）正在北德州耗資300億美元設立晶圓廠，而數家半導體供應商和製造業者也向奧斯汀區域的學區洽詢可能的租稅優惠措施。

這不是三星首度接洽泰勒學區尋求獎勵措施。三星去年與該地區達成協議，要投資170億美元興建晶圓廠並創造2,000個就業機會，換取未來十年節省3.14億美元的房地產稅。